Программа по изучению пришельцев и правительственные задания: Власти скрывают правду об НЛО

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Программа по изучению пришельцев и правительственные задания: Власти скрывают правду об НЛО

Правда из уст уфологов.

Урчание и женское пение: Космические спутники ловят странные звуки со дна Тихого океана

От Редактора

Урчание и женское пение: Космические спутники ловят странные звуки со дна Тихого океана

Источник звуковых сигналов остается неизвестным науке.

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Программа по изучению пришельцев и правительственные задания: Власти скрывают правду об НЛО

Сегодня, 13:35
Уфологи продолжают тщательно изучать всевозможные доказательства и намеки на существование внеземной жизни, пользуясь фотографиями и видеозаписями, сделанными в космосе. По словам энтузиастов, инопланетяне действительно существуют, и этому есть множество подтверждений, однако власти США не планируют рассказывать общественности правду, скрывая ее под замком.

Программа по изучению пришельцев и правительственные задания: Власти скрывают правду об НЛО

 

Согласно заявлением экспертов в сфере уфологии, в правительственных органах уже давно убедились, что гуманоиды не являются выдумкой. Более того, многие ученые высокого уровня нашли много доказательств, подтверждающих теорию о существовании инопланетной жизни, но публика об этом не знает. Также уфологам покоя не дает некая секретная программа по изучению НЛО и пришельцев, а не так давно в Сети были опубликованы материалы, в большей степени похожие на файлы узкого предназначения.

Программа по изучению пришельцев и правительственные задания: Власти скрывают правду об НЛО

 

Хакерам удалось взломать определенный сайт, который напоминал портал с заданиями правительственных органов. Там хранились те данные, которые люди не должны были знать, но что-то пошло не так. Уфологи отметили, что появились намеки на действительно серьезные подтверждения о существовании жизни за пределами Земли, однако в NASA и среди представителей властей от комментариев воздерживаются.

Ранее также появлялась информация о том, что сотрудники космического агентства смогли назвать как минимум 20 мест возможного обитания инопланетян. В космическом пространстве постоянно обнаруживаются новые планеты, многие из которых в некоторой степени пригодны для жизни. Таким образом, следует полагать, что некие космические тела уже были исследованы во время секретных миссий, и гуманоиды попали в поле зрения ученых, а недавняя утечка информации всего лишь подогрела интерес публики, а также несколько подготовила к громким заявлениям об инопланетянах.

Программа по изучению пришельцев и правительственные задания: Власти скрывают правду об НЛО

 

В современном обществе вопрос о внеземной жизни уже не является таким уж и сказочным, ведь многие обычные жители планеты встречали подозрительные объекты и другие вещи в реальности. Об инопланетных тарелках, пролетающих по территории Земли, возникает достаточно много разговоров, люди публикуют фото и видео, но скептики продолжают настойчиво отрицать увиденное и услышанное. Тем не менее, правительства всех крупных стран имеют гораздо больше информации, как в этом убеждены уфологи.
Анна Лисичкина
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