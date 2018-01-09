Световой луч может показать потусторонний мир: Принцип существования четырехмерного измерения раскрыт

Речь идет об экспериментальных достижениях сразу нескольких групп ученых, проживающих в Европе и Америке, за объединение трудов которых была получена Нобелевская премия. По отдельности эксперты создали свои модели таких двухмерных компонентов, которые способны создавать нечто целое, дополняющее друг друга и необходимое для детального изучения измерение. После получения выводов специалисты заявили, что четвертое измерение близко и осталось всего несколько шагов до приближения к нему.
Исследователи в своих двух отдельных экспериментах использовали такие приемы, как охлаждение атомов и управление светом, но в результате у обеих команд получилось добиться эффекта Холла. В физике такое явление демонстрирует возможность передачи четвертого измерения, при взаимодействии сразу двух процессов. Первая команда специалистов рассказала, что для получения необходимых результатов они охлаждали атомы до определенной температуры, а также располагали их в решетку двухмерного типа. Вторая группа воспользовалась методом, при котором световой луч управляется во время прохождения сквозь стеклянный блок.
По словам ученых, добиться появления четырехмерного измерения можно благодаря некоторым манипуляциям. Так, в случае с рассмотрением тени объекта, трехмерный объект отображает тень в проекции на уровень ниже – то есть 2D, соответственно, при получении многомерного измерения в тени всегда покажется объект на один пункт ниже. Для таких манипуляций понадобятся непростые и длительные вычисления, однако четвертое измерение уже близко от научной среды, и для него нужно знать большое количество параметров и координат, ведь другие измерения показывают как минимум ширину, высоту и глубину.