Световой луч может показать потусторонний мир: Принцип существования четырехмерного измерения раскрыт

Каждый человек способен воспринимать и иметь представление о тех предметах, которые существуют в действительности и имеют определенный облик. Однако во время прогресса и научных исследований меняется все, в частности, и количество привычных для общества измерений. В одном из подобных экспериментов научные деятели пришли к выводу, что четырехмерное пространство имеет возможность существовать на самом деле, и можно даже вычислить его параметры. В научном мире говорят и о других более масштабных измерениях, но исследованиям в данном русле только предстоит начаться.

Речь идет об экспериментальных достижениях сразу нескольких групп ученых, проживающих в Европе и Америке, за объединение трудов которых была получена Нобелевская премия. По отдельности эксперты создали свои модели таких двухмерных компонентов, которые способны создавать нечто целое, дополняющее друг друга и необходимое для детального изучения измерение. После получения выводов специалисты заявили, что четвертое измерение близко и осталось всего несколько шагов до приближения к нему.

Исследователи в своих двух отдельных экспериментах использовали такие приемы, как охлаждение атомов и управление светом, но в результате у обеих команд получилось добиться эффекта Холла. В физике такое явление демонстрирует возможность передачи четвертого измерения, при взаимодействии сразу двух процессов. Первая команда специалистов рассказала, что для получения необходимых результатов они охлаждали атомы до определенной температуры, а также располагали их в решетку двухмерного типа. Вторая группа воспользовалась методом, при котором световой луч управляется во время прохождения сквозь стеклянный блок.

Анна Лисичкина

По словам ученых, добиться появления четырехмерного измерения можно благодаря некоторым манипуляциям. Так, в случае с рассмотрением тени объекта, трехмерный объект отображает тень в проекции на уровень ниже – то есть 2D, соответственно, при получении многомерного измерения в тени всегда покажется объект на один пункт ниже. Для таких манипуляций понадобятся непростые и длительные вычисления, однако четвертое измерение уже близко от научной среды, и для него нужно знать большое количество параметров и координат, ведь другие измерения показывают как минимум ширину, высоту и глубину.