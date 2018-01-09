Световой луч может показать потусторонний мир: Принцип существования четырехмерного измерения раскрыт

Мнения

Световой луч может показать потусторонний мир: Принцип существования четырехмерного измерения раскрыт

Как попасть в четырехмерное измерение.

Урчание и женское пение: Космические спутники ловят странные звуки со дна Тихого океана

От Редактора

Урчание и женское пение: Космические спутники ловят странные звуки со дна Тихого океана

Источник звуковых сигналов остается неизвестным науке.

Сюжеты :

Настасья Самбурская не удовлетворила фанатов своей попой и грязными ногами Евгений Плющенко представляет новое грандиозное ледовое шоу Учёные: Детокс диеты не работают, в отличие от этих правил Информатик из Бауманки продавал наркотики за биткоины Илья Яшин: Никита Михалков – кадровый голод российского телевидения Huawei начала тестировать Android Oreo Плющенко завершает «Щелкунчик» с впечатляющими итогами Учёный объяснил интуицию наличием «мозгового вайфая» Филипп Киркоров «по-королевски» хулиганит за рулём в Майями Учёные изобрели гаджет, который вылечит звон в ушах Британская травести-дива случайно порвала платье и оголилась на выступлении NASA опубликует все записи миссий Аполлон 60-70-х годов
| | Световой луч может показать потусторонний мир: Принцип существования четырехмерного измерения раскрыт

Световой луч может показать потусторонний мир: Принцип существования четырехмерного измерения раскрыт

Сегодня, 10:27
Каждый человек способен воспринимать и иметь представление о тех предметах, которые существуют в действительности и имеют определенный облик. Однако во время прогресса и научных исследований меняется все, в частности, и количество привычных для общества измерений. В одном из подобных экспериментов научные деятели пришли к выводу, что четырехмерное пространство имеет возможность существовать на самом деле, и можно даже вычислить его параметры. В научном мире говорят и о других более масштабных измерениях, но исследованиям в данном русле только предстоит начаться.

Световой луч может показать потусторонний мир: Принцип существования четырехмерного измерения раскрыт

 

Речь идет об экспериментальных достижениях сразу нескольких групп ученых, проживающих в Европе и Америке, за объединение трудов которых была получена Нобелевская премия. По отдельности эксперты создали свои модели таких двухмерных компонентов, которые способны создавать нечто целое, дополняющее друг друга и необходимое для детального изучения измерение. После получения выводов специалисты заявили, что четвертое измерение близко и осталось всего несколько шагов до приближения к нему.

Световой луч может показать потусторонний мир: Принцип существования четырехмерного измерения раскрыт

 

Исследователи в своих двух отдельных экспериментах использовали такие приемы, как охлаждение атомов и управление светом, но в результате у обеих команд получилось добиться эффекта Холла. В физике такое явление демонстрирует возможность передачи четвертого измерения, при взаимодействии сразу двух процессов. Первая команда специалистов рассказала, что для получения необходимых результатов они охлаждали атомы до определенной температуры, а также располагали их в решетку двухмерного типа. Вторая группа воспользовалась методом, при котором световой луч управляется во время прохождения сквозь стеклянный блок.

Световой луч может показать потусторонний мир: Принцип существования четырехмерного измерения раскрыт

 

По словам ученых, добиться появления четырехмерного измерения можно благодаря некоторым манипуляциям. Так, в случае с рассмотрением тени объекта, трехмерный объект отображает тень в проекции на уровень ниже – то есть 2D, соответственно, при получении многомерного измерения в тени всегда покажется объект на один пункт ниже. Для таких манипуляций понадобятся непростые и длительные вычисления, однако четвертое измерение уже близко от научной среды, и для него нужно знать большое количество параметров и координат, ведь другие измерения показывают как минимум ширину, высоту и глубину.
Анна Лисичкина
Новости по теме
Ученые нашли способ обнаружения других пространственных измерений
Ученые нашли способ обнаружения других пространственных измерений

Ученые из Германии нашли способ обнаружения других пространственных измерений. Об эксперименте подробно говорится на страницах научного журнала Journal of

Ученые выявили что только человек повлиял на изменение климата
Ученые выявили что только человек повлиял на изменение климата

Группы зарубежных ученых провели ряд экспериментов, в ходе которых выяснили, что именно человеческий фактор влияет на изменение климата на планете. Специалисты

Ученые обнаружили способность птиц составлять предложения
Ученые обнаружили способность птиц составлять предложения

Японские ученые пришли к выводу, что животные могут создавать единые целые предложения. Результаты своих исследований они опубликовали в одном из научных

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости