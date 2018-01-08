Выброс плазмы и колоссальная температура: Новая магнитная буря ожидает Землю 27 января

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Выброс плазмы и колоссальная температура: Новая магнитная буря ожидает Землю 27 января

Предстоящая космическая буря будет довольно мощной.

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Выброс плазмы и колоссальная температура: Новая магнитная буря ожидает Землю 27 января

Вчера, 15:36
По прогнозам ученых, предстоящая космическая буря будет довольно мощной.

Выброс плазмы и колоссальная температура: Новая магнитная буря ожидает Землю 27 января

 

Эксперт Центра прогнозирования космической погоды Института земного магнетизма Сергей Гайдаш объяснил, чем вызываются подобные явления, и чего от них ожидать. В частности происхождение магнитных бурь основано на выбросе огромного количества солнечной плазмы, нагретой до колоссальной температуры. Выбрасываемая плазма находится в корональной дыре Солнца, которая в процессе вращения светила, отворачивается от нашей планеты и тогда на определенный промежуток времени наступает затишье.

Рассчитать период до следующей бури, таким образом несложно - выброшенная солнечная плазма доходит до Земли в течение 4 суток, а период вращения Солнца равен 27 дням. Из чего и следует график магнитных бурь, выведенный учеными. Эти явления могут быть как достаточно мощными, вызывающими ухудшение самочувствия метеозависимых людей, так и малозаметными. Первая буря в этом году ожидается ориентировочно 27 января.

Выброс плазмы и колоссальная температура: Новая магнитная буря ожидает Землю 27 января

 

Примечательно, что во время магнитной бури снижается количество кислорода в воздухе, а это закономерно приводит к кислородному голоданию тканей организма, а также мозга. Даже не испытывавшие сильных нагрузок люди, в такие моменты, могут чувствовать себя усталыми и разбитыми, у них может наблюдаться сердцебиение и головная боль. Не говоря уж о гипертониках, сердечниках и астматиках, которым даже дышать становится трудно.

Повышенная тревожность и раздражительность даже у здоровых людей в такие периоды объясняется просто: надпочечники вырабатывают большее количество кортизола и адреналина, а это ведет к снижению работоспособности и повышению уровня сахара в крови. Организму нужно как-то помочь в такой ситуации, но принимать лекарства без рекомендации врача не стоит. Фитотерапевты советуют с утра активировать мозг отваром кардамона, имбиря, тимьяна и мускатного ореха, добавленным в черный чай. Хорошо способствует расширению сосудов гвоздика, которую также можно заваривать вместе с чаем или даже разжевывать.

Выброс плазмы и колоссальная температура: Новая магнитная буря ожидает Землю 27 января

 

Плохое самочувствие, как реакция на магнитную бурю у людей может проявляться даже в разное время - у кого-то за пару дней до вспышки, а у кого-то непосредственно в самый ее пик, есть и такие, кто ощущает геомагнитное возмущение уже после того, как оно завершилось.
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