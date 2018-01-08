Выброс плазмы и колоссальная температура: Новая магнитная буря ожидает Землю 27 января

По прогнозам ученых, предстоящая космическая буря будет довольно мощной.

Эксперт Центра прогнозирования космической погоды Института земного магнетизма Сергей Гайдаш объяснил, чем вызываются подобные явления, и чего от них ожидать. В частности происхождение магнитных бурь основано на выбросе огромного количества солнечной плазмы, нагретой до колоссальной температуры. Выбрасываемая плазма находится в корональной дыре Солнца, которая в процессе вращения светила, отворачивается от нашей планеты и тогда на определенный промежуток времени наступает затишье.Рассчитать период до следующей бури, таким образом несложно - выброшенная солнечная плазма доходит до Земли в течение 4 суток, а период вращения Солнца равен 27 дням. Из чего и следует график магнитных бурь, выведенный учеными. Эти явления могут быть как достаточно мощными, вызывающими ухудшение самочувствия метеозависимых людей, так и малозаметными. Первая буря в этом году ожидается ориентировочно 27 января.

Примечательно, что во время магнитной бури снижается количество кислорода в воздухе, а это закономерно приводит к кислородному голоданию тканей организма, а также мозга. Даже не испытывавшие сильных нагрузок люди, в такие моменты, могут чувствовать себя усталыми и разбитыми, у них может наблюдаться сердцебиение и головная боль. Не говоря уж о гипертониках, сердечниках и астматиках, которым даже дышать становится трудно.Повышенная тревожность и раздражительность даже у здоровых людей в такие периоды объясняется просто: надпочечники вырабатывают большее количество кортизола и адреналина, а это ведет к снижению работоспособности и повышению уровня сахара в крови. Организму нужно как-то помочь в такой ситуации, но принимать лекарства без рекомендации врача не стоит. Фитотерапевты советуют с утра активировать мозг отваром кардамона, имбиря, тимьяна и мускатного ореха, добавленным в черный чай. Хорошо способствует расширению сосудов гвоздика, которую также можно заваривать вместе с чаем или даже разжевывать.

Плохое самочувствие, как реакция на магнитную бурю у людей может проявляться даже в разное время - у кого-то за пару дней до вспышки, а у кого-то непосредственно в самый ее пик, есть и такие, кто ощущает геомагнитное возмущение уже после того, как оно завершилось.