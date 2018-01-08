В РФ появился бесплатный мобильный интернет: Безлимитный трафик можно использовать 5 месяцев

Для россиян доступна бесплатная мобильная связь.





В декабре 2017 года в России начал свою работу новый сотовый оператор. С целью привлечения большего количество абонентов, компания разработала выгодные тарифы, а также предлагает свободный доступ в Сеть. У жителей России появилась возможность бесплатно пользоваться мобильным интернетом и услугами связи по всей территории страны. Об этом позаботился оператор Danycom. В декабре 2017 года в России начал свою работу новый сотовый оператор. С целью привлечения большего количество абонентов, компания разработала выгодные тарифы, а также предлагает свободный доступ в Сеть. У жителей России появилась возможность бесплатно пользоваться мобильным интернетом и услугами связи по всей территории страны. Об этом позаботился оператор Danycom.





Благодаря акции нового сотового оператора, работающего на основе структуры Tele2, граждане России могут существенно сэкономить на доступе к Интернету или мобильных звонках. Для этого необходимо подключиться к оператору Danycom, что даст возможность бесплатно пользоваться услугами в любой точке России. Оператор Danycom предлагает для свободного пользования 500 минут для звонков, возможность отправить бесплатно 500 сообщений, а также 10 Гб мобильного интернет-трафика в месяц. Также предусмотрен безлимитный трафик для пользователей WhatsApp и Viber.





Компания Danycom предоставляет возможность бесплатной связи до 1 июня 2018 года. По истечении данного периода, абонентам нужно будет оплачивать по 199 рублей в месяц за услуги оператора, и дополнительно оплачивать услуги после использования пакета. Тариф «Кислород» предусматривает стоимость 1 Мб Интернета по 50 копеек, стоимость одного SMS-сообщения абонентам других операторов 1 рубль, стоимость одного звонка на другие операторы 1,5 рублей за минуту. Несмотря на это, новый сотовый оператор предлагает самый выгодный тариф в сравнениями с тарифными планами других операторов, тем более, что связь внутри сети Danycom не тарифицируется. Те, кто уже усел стать абонентом оператора, могли заметить незначительные сбои при выходе в Интернет или во время звонков. Причиной этому является тестовый режим работы компании, согласно информации на официальном сайте оператора, и в скором времени связь будет налажена. Компания Danycom предоставляет возможность бесплатной связи до 1 июня 2018 года. По истечении данного периода, абонентам нужно будет оплачивать по 199 рублей в месяц за услуги оператора, и дополнительно оплачивать услуги после использования пакета. Тариф «Кислород» предусматривает стоимость 1 Мб Интернета по 50 копеек, стоимость одного SMS-сообщения абонентам других операторов 1 рубль, стоимость одного звонка на другие операторы 1,5 рублей за минуту. Несмотря на это, новый сотовый оператор предлагает самый выгодный тариф в сравнениями с тарифными планами других операторов, тем более, что связь внутри сети Danycom не тарифицируется. Те, кто уже усел стать абонентом оператора, могли заметить незначительные сбои при выходе в Интернет или во время звонков. Причиной этому является тестовый режим работы компании, согласно информации на официальном сайте оператора, и в скором времени связь будет налажена.





В связи с тем, что компания Danycom еще не открыла собственные офисы, получить SIM-карту можно при помощи курьера. Чтобы стать абонентом данного сотового оператора, необходимо зарегистрироваться на официальном сайте Danycom, заполнить специальную форму, указать свои контакты и ждать звонка от сотрудника компании. После согласования адреса, курьер доставит SIM-карту. В связи с тем, что компания Danycom еще не открыла собственные офисы, получить SIM-карту можно при помощи курьера. Чтобы стать абонентом данного сотового оператора, необходимо зарегистрироваться на официальном сайте Danycom, заполнить специальную форму, указать свои контакты и ждать звонка от сотрудника компании. После согласования адреса, курьер доставит SIM-карту.

Ольга Майская