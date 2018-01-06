Рождество и Юпитер: Как астрономы царя Ирода Вифлеемскую звезду проглядели?

Современная астрономия давно интересуется фактом появления Вифлеемской звезды. Учёные не раз выдвигали свои расшифровки рождения Иисуса Христа.





Изучая историю о появлении на свет Иисуса Христа, чьё существование давно доказано научным путём, астрономы решили выяснить, что же происходило на небе в момент появления миссии. Специалист по звёздам Майкл Молнар много раз перечитывал сказание от Матфея о трёх волхвах, царе Ироде и Вифлеемской звезде. Астроном задался целью найти эту загадочную звезду, которая восходя на Востоке, движется на Юг, а не по всем законам движения небесных тел на Запад. Также учёного смущал факт того, каким образом космический объект мог указывать дорогу трём волхвам. Изучая историю о появлении на свет Иисуса Христа, чьё существование давно доказано научным путём, астрономы решили выяснить, что же происходило на небе в момент появления миссии. Специалист по звёздам Майкл Молнар много раз перечитывал сказание от Матфея о трёх волхвах, царе Ироде и Вифлеемской звезде. Астроном задался целью найти эту загадочную звезду, которая восходя на Востоке, движется на Юг, а не по всем законам движения небесных тел на Запад. Также учёного смущал факт того, каким образом космический объект мог указывать дорогу трём волхвам.





Собирая информацию, Молнар пришёл к выводу, что в определении загадочного небесного тела ему поможет дата рождения Иисуса Христа. Подключив к своим научным изысканиям астрологов, он установил, что библейский термин «на востоке», который не раз повторяется в Святом Писании, использовали греческие математики 2000 лет назад. Также это выражение указывало знающим конкретную планету, которая должна появляться в восточной части горизонта перед самым восходом Солнца.





Интересным фактом оказалось то, что эту Вифлеемскую звезду волхвы должны были увидеть в определённый момент, перед тем как её закроет утреннее Светило. Удивляла же информация о том, что двор израильского царя Ирода данное космическое тело пропустил. Интересным фактом оказалось то, что эту Вифлеемскую звезду волхвы должны были увидеть в определённый момент, перед тем как её закроет утреннее Светило. Удивляла же информация о том, что двор израильского царя Ирода данное космическое тело пропустил.





Зная о звёздах то, что они не меняют своего места расположения и не двигаются по небу, Молнар пришёл к выводу, что указать путь трём библейским волхвам должна была планета. Именно планеты, такие как Юпитер или, к примеру, Венера могут совершать движение по небосводу, так несвойственное статичным звёздам.





Согласно астрологии ,существует период, при котором планета появляется на земном горизонте впервые за долгое время отсутствия, которое может продлиться несколько месяцев. Словосочетание «звезда на востоке» или дословно на греческом «en te anatole» и означает на языке астрологии гелиакический восход или появление после долгого отсутствия. А планетой, с которой по древним греческим канонам можно было сравнить Вифлеемскую звезду, оказался Юпитер, так как именно с ним астрологи связывали и связывают появление великих правителей.





В ходе изучения феномена Вифлеемской звезды удалось установить и дату рождения Иисусу Христа, 17 апреля 6 года до нашей эры миссия появился на свет. Далее оказалось, что библейские волхвы были учёными астрономами и внимательно наблюдали за ночным небом, ожидая знака. В ходе изучения феномена Вифлеемской звезды удалось установить и дату рождения Иисусу Христа, 17 апреля 6 года до нашей эры миссия появился на свет. Далее оказалось, что библейские волхвы были учёными астрономами и внимательно наблюдали за ночным небом, ожидая знака.





Юпитер – Вифлеемская звезда просто указал им на ожидаемое событие, и они сумели вычислить место нахождения заветных яслей будущего царя земного. Примечательно, что период нахождения «звезды на востоке» составляет 8 месяцев, после чего планета застывает и начинает двигаться на Запад. Вестники рождения сына Божьего прибыли на место только 19 декабря того же года, то есть Иисусу Христу уже было 8 месяцев.



