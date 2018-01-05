Учёные из России помогут поймать инопланетный сигнал: Что хотят сказать жители созвездия Возничего?

Летом 2017 года Россия официально присоединилась к изучению внеземных сигналов, которые получают из космоса специалисты по всему миру. Звёздное пространство наполнено различными шумами, звуками и другими необъяснимыми на данный момент какофониями. Случается, что «прощальную песню» поёт планета, пожираемая проснувшейся и изголодавшейся чёрной дырой. Взрывы сверхновых тоже звучат по-особому, да и науке уже давно известно, что каждая планета звучит на свой лад.
Учёные установили, что FRB 121102 представляет собой высокоэнергетический астрофизический феномен радиоимпульса, который длится всего несколько миллисекунд. Трушкин отметил, что «космическое смс» повторяется частями, а бывает и так, что после того, как сигнал приходил с частотой 1 раз в месяц, наступает тишина в эфире «на недели, месяц или 1000 дней».
Поймав сигнал братьев по разуму, земные учёные сразу отмели возможность того, что это действительно «привет» от разумных обитателей далёкого космоса. Большинство специалистов остановилось на мнении о том, что данный звук издают нейтронные звёзды при слиянии. Однако в 2016 году канадские учёные опровергли подобное суждение. При помощи телескопа Паркс они смогли зафиксировать FRB 121102 в том же созвездии Возничего, который повторялся с уже знакомой частотой и периодичностью.
Возможно, доводы уфологов и виртуальных специалистов в скором времени подтвердятся научными фактами. Человечество узнает, что оно не одиноко, а российский радиотелескоп РАТАН-600 войдёт в историю, как первый контактёр с гуманоидами.