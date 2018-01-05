Учёные из России помогут поймать инопланетный сигнал: Что хотят сказать жители созвездия Возничего?

Внеземные сигналы теперь будет изучать и российские учёные. Научный мир решил подключить к разгадке FRB 121102 отечественный телескоп РАТАН-600.





Летом 2017 года Россия официально присоединилась к изучению внеземных сигналов, которые получают из космоса специалисты по всему миру. Звёздное пространство наполнено различными шумами, звуками и другими необъяснимыми на данный момент какофониями. Случается, что «прощальную песню» поёт планета, пожираемая проснувшейся и изголодавшейся чёрной дырой. Взрывы сверхновых тоже звучат по-особому, да и науке уже давно известно, что каждая планета звучит на свой лад. Летом 2017 года Россия официально присоединилась к изучению внеземных сигналов, которые получают из космоса специалисты по всему миру. Звёздное пространство наполнено различными шумами, звуками и другими необъяснимыми на данный момент какофониями. Случается, что «прощальную песню» поёт планета, пожираемая проснувшейся и изголодавшейся чёрной дырой. Взрывы сверхновых тоже звучат по-особому, да и науке уже давно известно, что каждая планета звучит на свой лад.





Учёный-астроном Сергей Трушкин из Специальной астрофизической обсерватории РАН рассказал, что мировые светила науки уже 10 лет бьются над разгадкой самого необъяснимого звука, когда-либо зафиксированного земной техникой. Сигнал инопланетной цивилизации FRB 121102 попал в сети австралийской обсерватории Паркс ещё в 2007 году. Специалисты по космосу сразу обратили внимание на его длительность и частоту повторения.





Учёные установили, что FRB 121102 представляет собой высокоэнергетический астрофизический феномен радиоимпульса, который длится всего несколько миллисекунд. Трушкин отметил, что «космическое смс» повторяется частями, а бывает и так, что после того, как сигнал приходил с частотой 1 раз в месяц, наступает тишина в эфире «на недели, месяц или 1000 дней». Учёные установили, что FRB 121102 представляет собой высокоэнергетический астрофизический феномен радиоимпульса, который длится всего несколько миллисекунд. Трушкин отметил, что «космическое смс» повторяется частями, а бывает и так, что после того, как сигнал приходил с частотой 1 раз в месяц, наступает тишина в эфире «на недели, месяц или 1000 дней».





Специалисты уверены в том, что это послание адресовано разумным обитателям космоса и отправляет его высокоразвитая цивилизация. Одним из источников загадочного FRB является эллиптическая галактика в созвездии Возничего, расположенная в 6 миллиардах световых лет от Млечного Пути.





Поймав сигнал братьев по разуму, земные учёные сразу отмели возможность того, что это действительно «привет» от разумных обитателей далёкого космоса. Большинство специалистов остановилось на мнении о том, что данный звук издают нейтронные звёзды при слиянии. Однако в 2016 году канадские учёные опровергли подобное суждение. При помощи телескопа Паркс они смогли зафиксировать FRB 121102 в том же созвездии Возничего, который повторялся с уже знакомой частотой и периодичностью. Поймав сигнал братьев по разуму, земные учёные сразу отмели возможность того, что это действительно «привет» от разумных обитателей далёкого космоса. Большинство специалистов остановилось на мнении о том, что данный звук издают нейтронные звёзды при слиянии. Однако в 2016 году канадские учёные опровергли подобное суждение. При помощи телескопа Паркс они смогли зафиксировать FRB 121102 в том же созвездии Возничего, который повторялся с уже знакомой частотой и периодичностью.





Узнав о научных спорах коллег по космосу, Российская академия наук предложила в помощь свой старый, но проверенный радиотелескоп РАТАН-600. Виртуальный исследователь космоса расположен в Карачаево-Черкесии, станица Зеленчукская. Аппарат имеет по астрономическим меркам, скромный угол зрения, но зато охватывает большую часть звёздного пространства. Сергей Трушкин рассказал, что РАТАН-600 уже прошёл первые испытания и готов к охоте за FRB.



