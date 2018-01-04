В Венеции похитили индийские украшения: Когда и где совершались ограбления на миллион?

В Венеции на выставке индийских драгоценностей во дворце Дожей злоумышленниками было похищено несколько ювелирных украшений на общую сумму в более, чем 1 миллион долларов. Камера наблюдения зафиксировала двух человек, проникших 3 января в утреннее время в зал, где были представлены раритеты.

Они открыли одну витрину, вытащили оттуда изделия и сумели убежать, хотя и сработала сигнализация. Украшения входили в частную коллекцию шейха Аль-Тани. Некоторые СМИ отмечают, что злоумышленники забрали из витрины брошку и две серьги.





Есть подозрение, что у грабителей могли быть помощники среди работников выставки, поскольку слишком легко получилось у воров достать то, что они хотели, а вот сигнализация почему-то включилась несколько позже. В настоящее время громкая кража изучается вызванными из Рима экспертами.





В целом, возможность возвращения драгоценных изделий зависит от того, для чего это было украдено, а также из чего они состоят. Специалисты в области криминологии отмечают, что грабители достаточно часто пытаются переплавить такие изделия, чтобы сдать нечестным ювелирам сам «металл». Другое дело, если проникновение на выставку было сделано, поскольку некая богатая персона захотела получить в свою коллекцию какой-нибудь индийский раритет. Пока версии отрабатываются, и дальнейшая судьба украденного в настоящее время не известна.

Также есть информация о другом достаточно резонансном ограблении на 1,3 миллиона долларов. Речь идёт о самой дорогой бутылке водки в мире, которая хранилась в копенганенском баре «Кафе 33». Ёмкость сделана из дорогих металлов: белое, розовое и жёлтое золото, а также серебро. Пробка украшена гербом Российской империи с инкрустацией драгоценных камней. Горлышко оснащено насадкой с бриллиантовым слоем, чтобы фильтровать напиток. Изделие было показано на экранах, «засветившись» в «Карточном домике» в одной серии.





По словам владельца заведения Бриана Ингберга, скорее всего, дорогая бутылка была украдена его бывшим сотрудником, поскольку очень уж оперативная работа была проведена. У ресторатора есть большая коллекция, но грабитель забрал именно эту ёмкость.





Ещё одна знаковая кража имела место в отеле The Mabuhay Manor в Маниле, Филиппины. Там 2 января четверо неизвестных, вооружённых огнестрельным оружием примерно в 3:10 утра по местному времени изъявили из кассы 33 тысячи фунтов стерлингов, а также ограбили постояльцев гостиницы, забрав у них 790 тысяч фунтов стерлингов наличными, а также дорогие гаджеты, часы и ювелирные изделия. После этого злоумышленники скрылись на чёрном Hyundai Starex, который был припаркован неподалёку.

Ирина Летинская