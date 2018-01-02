За секс на Марсе нужно бороться: Сперма в космосе остается качественной

Об этом сообщил Крис Ленхардт.

Сайт space.com опубликовал результаты исследования американских ученых, которые изучали вопрос относительно того, возможна ли интимная близость на Красной планете. Так, доктор медицинских наук Крис Ленхардт провел в максимально приближенных к марсианским условиях лабораторное наблюдение на станции MDRS (Америка) за близостью между мужчиной и женщиной. Ученому удалось установить, что за секс на Красной планете придется в буквальном смысле бороться. Все дело в том, что на поверхности Красной планеты человеческие тела отталкиваются. Именно потому, чтобы сблизиться со своим партнером, нужно перебороть законы физики. Как сообщил исследователь, сам процесс полового акта ничем не будет отличаться от земного в плане ощущений, однако на тела все же будет влиять гравитация. «Это тот момент, который ранее не рассматривался наукой, потому что получил свою актуальность только недавно. Но если мы хотим стать космическим видом и жить в космосе, это ключевая проблема, которую нужно решить. Этот вопрос необходимо дополнительно изучить», - цитирует space.com Криса Ленхардта.

На сегодняшний день японские ученые провели эксперимент, который доказал, что семя в космических условиях остается пригодной для репродуктивной функции. Так, исследователи в течение 9 месяцев хранили сперму пса на МКС, после благодаря этому семени родились абсолютно здоровые щенки. Эксперты пришли к выводу о том, что радиация не влияет на качество спермы. Подобный эксперимент был проведен и со спермой мышей.

Дыль Лилия

Однако Крис Ленхардт не уверен, что аналогичные условия дадут позитивный результат для человеческого эмбриона. Пока ученые не могут точно сказать, будет ли полноценной репродуктивная функция людей на Красной планете. «Мы понятия не имеем, как будут развиваться эмбрионы», - сказал он. «Будут ли развиваться кости так, как предполагается? Смогут ли они когда-нибудь полноценно функционировать на Земле и фактически выдерживать вес тела или ходить. Люди, которые рождаются и растут на Марсе, а также в огромных космических местообитаниях, могут сильно отличаться от нас». И это может быть поворотным моментом в истории человечества», - добавил Ленхардт.