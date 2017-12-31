Япония прогнозирует войну с КНДР: Эксперты составили 4 варианта нападения

Политический конфликт с КНДР приобретает новые масштабы.





Назревающее вооруженное столкновение, по версии японских экспертов, может иметь несколько путей развития. Самый ожидаемый - это начало военного конфликта между Южной Кореей и Северной. Также рассматривается вариант нанесения упреждающего удара военными Соединённых Штатов по складам с боеприпасами и стартовым площадкам для ракет, которые в этом году были запущены неоднократно, чем вызвали волну возмущения международного союза и большое количество санкций.





Вдобавок бытует версия того, что южнокорейские силы первыми вторгнуться на территорию КНДР, чтоб наконец разрешить накаляющуюся обстановку длящуюся с 2013 года. Так и японо-американский альянс вроде "красной тряпки" для Пхеньяна. Такая коалиция, своими открытыми угрозами в сторону северокорейского полуострова может привести к самому катастрофичному ядерному конфликту, когда столица Северной Кореи нанесёт ядерный удар по Японии. Раздувает и без того сложную ситуацию, принятие японскими властями дополнительных штрафов, предусматривающие заморозку более 19 денежных активов северокорейских организаций. В случае резкого обострения обстановки, Совет по национальной безопасности Японии задействует массовый механизм защиты, заручившись поддержкой со стороны Вашингтона.

Своё видение решения конфликта с КНДР озвучил глава российского МИД Сергей Лавров. Он сообщил, что наверняка найдутся в правительстве США такие люди, которые понимают необходимость смягчить ситуацию на корейском полуострове прибегнув к политико-дипломатическому решению сложившейся непростой и опасной ситуации. Позиция Лаврова относительно всего этого такова. Он предлагает заморозить все взаимопровоцирующие действия между враждующими государствами и начать вести диалог без всяких обязательств, который расставит все точки над "и". Глава МИДа надеется, что здравый смысл всё-таки возьмёт верх, потому что США не перестаёт провоцировать Ким Чен Ына. В сентябре Пентагон пообещал не проводить очередные учения, а КНДР прекратила запуски ракет. Однако, как бы нарочно, дабы создать резонансную ситуацию с Северной Кореей, Америка не сдержала слова, и уже через две недели сообщила о внеочередных учениях. Сергей Лавров высказал мнение, что США таким образом специально провоцировала Пхеньян, чтоб они сорвались на их провокациях.