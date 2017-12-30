Париж или работа: Как встретят Новый год Буланова и Краско?

Как встречают Новый год "звёзды".

Уже совсем скоро 2018 год вступит в свои законные права, а волшебная ночь накануне принесёт с собой массу положительных эмоций, подарки и тепло домашнего уюта. Весёлые застолья с родными или коллегами и добрыми друзьями подарят незабываемое ощущение праздника. Однако не все придерживаются такого традиционного и привычного сценария. Многие российские артисты и известные личности видят это торжество по своему, чем и поспешили поделиться с нами.





Татьяна Буланова очередные новогодние праздники будет с головой погружена в работу. Только небольшой отрезок времени на Новый год певица проведёт в кругу близких людей, так как профессиональная деятельность не оставляет другого выбора и долг зовёт. Как вспоминает сама Татьяна, самый запоминающийся новогодний вечер она провела с коллективом в поезде на Москву. Тогда сев в вагон в 1991 году, она вышла из него уже в 1992.

Иван Краско с молодой супругой Натальей пожелали 2018 год встретить как можно романтичнее и уединённее, поэтому отправляются на зимние праздники в Париж. Им удастся полностью насладиться шармом местных рождественских рынков, изысканным французским шампанским и грандиозным незабываемым салютом у Эйфелевой башни.

Василий Герелло - оперный певец и ведущий солист Мариинского театра, по обыкновению праздник отмечает с семьёй. В отношении новогоднего стола у Василия особых предпочтений нет - он готов отмечать скромно и не привередливо, исключая из меню даже традиционный салат оливье, а вместо шампанского пьёт минералку, дабы быть всегда в форме и с лёгкостью продолжить выступления уже со второго января.

Виталий Милонов - депутат и борец за семейные ценности, зимние праздники встречает трезво, так как он человек не пьющий. Тем не менее гостям, которым их загородный дом радушно открыт на Новый год, употребить некую долю алкогольных напитков не воспрещается. Торжество обычно проходит в дружественной весёлой обстановке. Ребятишки, получив все желаемые подарки уже после 12 часов идут спать, а взрослые продолжают застолье. Маленькой загвоздкой в этом году стало одно желание, которое выявил один из детишек Виталия. Дело в том, что кто-то из них пожелал иметь кролика, а живого или игрушечного не уточнил, поэтому отец семейства оказался в затруднительном положении.