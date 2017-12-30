На Луне потерпел крушение «Тысячелетний сокол»: Аналогичные звездолеты обнаружены на Марсе и Меркурии

Скотт Уоринг рассказал о подробностях находки.

На снимках поверхности Луны, авторам которых являются представители NASA, уфологи рассмотрели необычный объект, который визуально напоминает «Тысячелетнего сокола» из саги о «Звездных войнах». Результаты своих наблюдений исследователи-любители опубликовали в сети. Примечательно, что данный объект ранее был замечен на марсианской поверхности. Однако «Тысячелетний сокол» из Красной планеты имел куда более отчётливее формы, чем на Луне. Тогда среди сторонников «Теории заговора» появилась мысль относительно того, что звездолет потерпел крушение, именно потому оказался в кратере Красной планеты.

На официальном сайте известного уфолога Скотта Уоринга появилась информация о том, что автором открытия оказался Марк Савалха. «Он даже использовал добавление цвета, чтобы мы могли видеть то, что он видит. Удивительные детали, и структуры выглядят так, как будто им миллионы лет», - добавил Уоринг. На канале Youtube он опубликовал соответствующие кадры, подписав их: «Аномалии на кратере Тихо. Изображение NASA LROC. Огромное расширение». На сегодняшний день видео не является столь популярным, за сутки после публикации его просмотрели всего 355 пользователей сети. Однако тот факт, что на него ссылается Скотт Уоринг, делает кадры авторитетными среди уфологов.

Стоит отметить, что господин Уоринг обнаружил аналогичную находку и на поверхности Меркурия. «Сегодня я нашел эту инородную структуру на Меркурии. Вы можете четко разглядеть искусственные стены, сделанные под прямым углом», - сообщил автор наблюдения.

Дыль Лилия

В рамках своей «просветительской деятельности» Скотт Уоринг опубликовал видео, на котором доказывает, что астронавты Виктор Афанасьев, Нил Амстронг, Скотт Карпентера и Евгений Чермане в своей практике встречали пришельцев: «Вот видео, в котором мы расскажем о прошлых наблюдениях астронавтов за НЛО. Здесь представлены наши мнения о том, как NASA скрывает доказательства того, что астронавты видели НЛО и представили ведомству соответствующие фотографии. Свидетельства нигде больше не встречаются», - добавил Скот Уоринг. Ранее известный уфолог сообщал, что он обладает огромным количеством материала, доказывающий существование пришельцев и осведомленности об этом представителей NASA.