Влад Кадони или Роман Гриценко: Кто в сердце Ольги Бузовой?

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Влад Кадони или Роман Гриценко: Кто в сердце Ольги Бузовой?

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| | Влад Кадони или Роман Гриценко: Кто в сердце Ольги Бузовой?

Влад Кадони или Роман Гриценко: Кто в сердце Ольги Бузовой?

Сегодня, 11:20
Житель Омска Роман Гриценко, известный по участию в скандальном проекте «Дом-2», дал откровенное интервью, в котором сообщил, что любит Ольгу Бузову, но поскольку думал, что она к нему чувств не испытывает, утратил свой шанс.

 

22-летний «домовец» отметил, что все расстройства известной ведущей связаны именно с ним, поскольку девушка поверила ему, а он обманул, заведя роман с липчанкой Еленой Хроминой. Когда, поняв свою ошибку, Роман Гриценко попытался поговорить с Ольгой Бузовой, та просто не захотела его слушать, заявив, что мужчинам она больше не верит, а поступок омича – подтверждение того, что только так и надо поступать.

Общаясь с журналистами, участник «Дома-2» признал, что он действительно виноват. Также он отметил, что Ольга Бузова просила его не говорить никому, а на камеру уж тем более, о том, что Гриценко её любит, поскольку это вранье. Тем не менее, парень не послушался, сообщив, что теперь будет всем это повторять, а также пытаться вернуть расположение знаменитой ведущей. По его словам, Ольга Бузова очень хорошая, умеет искренне улыбаться, а также является красивой девушкой.

Интересно, что интернет-пользователи, увидевшие это интервью в Сети, Роману Гриценко не поверили. Они называли его «альфонсом», пытающимся нажиться на славе Ольги Бузовой, как ранее это сделал Дмитрий Тарасов. Других шокировала разница в возрасте у ведущей и Гриценко – 9 лет.

Влад Кадони или Роман Гриценко: Кто в сердце Ольги Бузовой?

 

Из-за этого люди посчитали возможность такого романа не особо правдоподобной, поскольку ранее Ольга Бузова не говорила о том, что ей могут нравиться парни младше её. Третьи порекомендовали найти Роману Гриценко другую девушку или даже снова обратить внимание на ту же Елену Хромину, которая, к слову, также не особо верит в возможность отношений 22-летнего омича с популярной ведущей. Она отметила в одном из интервью, что если такой роман и будет, то крайне не продолжительный, потому девушка готова дождаться Гриценко.

Кроме того, комментаторы в Интернете вызвали сомнение в том, что Ольга Бузова могла бы плакать именно из-за своего поклонника из «Дома-2». Люди считают, что ведущая до сих пор не отошла от отношений с Дмитрием Тарасовым. Новость же о его будущей свадьбе с другой девушкой совсем выбила Ольгу Бузову из колеи, потому она так себя и ведёт.

Влад Кадони или Роман Гриценко: Кто в сердце Ольги Бузовой?

 

Некоторые начали предполагать, что утешать артистку в такой ситуации мог бы Влад Кадони, который вместе с ней ведёт «Дом-2». Данная версия появилась, потому что артист опубликовал очень трогательный снимок с Ольгой Бузовой, написав, что не может дождаться встречи с ней на съёмочной площадке. Однако действительно ли можно будет в будущем говорить об отношениях Влада Кадони с его коллегой по «Дому-2», пока не понятно.

Сама артистка на своей странице в Instagram вообще не пишет о романе с кем-либо, а периодически говорит о ситуации на концертах, хвастается своими успехами и так далее. Впрочем, в последней записи звезда заявила, что устала и хочет любви. Однако был ли это намёк на кого-то, пока сомнительно.

Ирина Летинская
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