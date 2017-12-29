Влад Кадони или Роман Гриценко: Кто в сердце Ольги Бузовой?

Житель Омска Роман Гриценко, известный по участию в
скандальном проекте «Дом-2», дал откровенное интервью, в котором сообщил, что
любит Ольгу Бузову, но поскольку думал, что она к нему чувств не испытывает,
утратил свой шанс.
22-летний «домовец» отметил, что все расстройства
известной ведущей связаны именно с ним, поскольку девушка поверила ему, а он обманул,
заведя роман с липчанкой Еленой Хроминой. Когда, поняв свою ошибку, Роман
Гриценко попытался поговорить с Ольгой Бузовой, та просто не захотела его
слушать, заявив, что мужчинам она больше не верит, а поступок омича – подтверждение
того, что только так и надо поступать.
Общаясь с журналистами, участник «Дома-2» признал,
что он действительно виноват. Также он отметил, что Ольга Бузова просила его не
говорить никому, а на камеру уж тем более, о том, что Гриценко её любит,
поскольку это вранье. Тем не менее, парень не послушался, сообщив, что теперь
будет всем это повторять, а также пытаться вернуть расположение знаменитой
ведущей. По его словам, Ольга Бузова очень хорошая, умеет искренне улыбаться, а
также является красивой девушкой.
Интересно, что интернет-пользователи, увидевшие это
интервью в Сети, Роману Гриценко не поверили. Они называли его «альфонсом»,
пытающимся нажиться на славе Ольги Бузовой, как ранее это сделал Дмитрий
Тарасов. Других шокировала разница в возрасте у ведущей и Гриценко – 9 лет.
Из-за этого люди посчитали возможность такого романа
не особо правдоподобной, поскольку ранее Ольга Бузова не говорила о том, что ей
могут нравиться парни младше её. Третьи порекомендовали найти Роману Гриценко
другую девушку или даже снова обратить внимание на ту же Елену Хромину,
которая, к слову, также не особо верит в возможность отношений 22-летнего омича
с популярной ведущей. Она отметила в одном из интервью, что если такой роман и
будет, то крайне не продолжительный, потому девушка готова дождаться Гриценко.
Кроме того, комментаторы в Интернете вызвали
сомнение в том, что Ольга Бузова могла бы плакать именно из-за своего
поклонника из «Дома-2». Люди считают, что ведущая до сих пор не отошла от
отношений с Дмитрием Тарасовым. Новость же о его будущей свадьбе с другой
девушкой совсем выбила Ольгу Бузову из колеи, потому она так себя и ведёт.
Некоторые начали предполагать, что утешать артистку
в такой ситуации мог бы Влад Кадони, который вместе с ней ведёт «Дом-2». Данная
версия появилась, потому что артист опубликовал очень трогательный снимок с
Ольгой Бузовой, написав, что не может дождаться встречи с ней на съёмочной
площадке. Однако действительно ли можно будет в будущем говорить об отношениях
Влада Кадони с его коллегой по «Дому-2», пока не понятно.
Сама артистка на своей странице в Instagram вообще не пишет о
романе с кем-либо, а периодически говорит о ситуации на концертах, хвастается
своими успехами и так далее. Впрочем, в последней записи звезда заявила, что устала
и хочет любви. Однако был ли это намёк на кого-то, пока сомнительно.
Ирина Летинская