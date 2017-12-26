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NASA зафиксировало "боевой НЛО": Пришельцы готовятся к атаке

Ученые тщательно скрывают правду. 

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| | NASA зафиксировало "боевой НЛО": Пришельцы готовятся к атаке

NASA зафиксировало "боевой НЛО": Пришельцы готовятся к атаке

Сегодня, 11:53
Уфологи не перестают удивлять общественность громкими заявлениями, как это и произошло накануне. По рассказу специалистов, они смогли изучить очередной видеоролик, на котором удалось зафиксировать необычный объект. По мнению энтузиастов, увиденное можно объяснить только с одной стороны, и в кадр попал боевой космический корабль, однако официальных комментариев от профильных агентств на этот счет пока не поступало.

NASA зафиксировало "боевой НЛО": Пришельцы готовятся к атаке

 

Речь идет о загадочном объекте, который пролетал неподалеку от Международной космической станции. Представители NASA, как это и происходит практически всегда, поделились новым материалом, ставшим объектом исследования для специалистов в области уфологии. Эксперты внимательно рассматривали летательный аппарат, и многие показатели намекали на то, что на камерах засветился именно космический корабль. На том, что он мог оказаться боевым, также настаивали уфологи, а также они отмечали, что летательное средство готовится к атаке.

NASA зафиксировало "боевой НЛО": Пришельцы готовятся к атаке

 

Судя по фотографии, корабль гуманоидов передвигался, а не стоял на месте, однако изображение было недостаточно четким для того, чтобы можно было сделать более конкретные выводы и заключения. Тем не менее, представители общественности без труда могут сами ознакомиться с провокационным видео, ведь оно в данный момент уже находится в Сети. Сотрудники NASA не стали комментировать увиденное, но на это у них есть свои причины.

NASA зафиксировало "боевой НЛО": Пришельцы готовятся к атаке

 

Накануне руководители агентства организовывали отчетное мероприятие, где могли выступить и представить самые необычные открытия, сделанные за последнее время. Однако публика так и не услышала о мистической планете Нибиру, о которой так много рассказывали уфологи. Энтузиасты подчеркнули, что NASA действует по распоряжению правительственных органов, мировых лидеров, и предупреждать общество о возможной опасности руководство не торопится.


Также это касается и множественных доказательств о встрече людей с НЛО, ведь информация о фиксации инопланетных кораблей на Земле остаются неподтвержденной, и кто-то тщательно скрывает некоторые сведения, собранные специалистами NASA. В следующем году уфологи ожидают прибытия армии инопланетян, о чем сообщалось ранее, и такая встреча двух цивилизаций – земной и неземной – может пагубно отразиться на существовании человечества.
Анна Лисичкина
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