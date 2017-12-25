Новый год начнется с инопланетного вторжения: Ученые фиксируют все больше НЛО возле Земли

Уфологи не останавливаются в исследованиях и продолжают пугать общественность громкими заявлениями. На этот раз появилась информация, что уже первого января гуманоиды нападут на планету, и подобный сценарий объясняется сразу несколькими факторами. Основания полагать об инопланетном вторжении у энтузиастов есть.

По мнению уфологов, новогодние праздники запомнятся обществу надолго, если кому-то удастся выжить, ведь людям предстоит встретиться с большим количеством гостей из другой планеты, которые уже вовсю готовятся к вторжению. Эксперты отмечают, что ученый по имени Филипп Класс предрек такой исход еще несколько десятков лет назад, однако точную дату нападения гуманоидов он не называл. Примечательно, что научный деятель относился к теориям о существовании инопланетных цивилизаций достаточно скептически.

Ученый в своих книгах описывал со всех сторон о невозможности существования гуманоидов, однако уфологи нашли в его трудах намек на то, что в 2018 году в первый день января случится нечто страшное. Энтузиасты подчеркнули, что ранее точная дата была не известна, однако сейчас есть и другие подтверждения, намекающие на вторжение. Сообщается, что неподалеку от Земли аппараты фиксируют все большее количество неопознанных объектов, которые могут оказаться инопланетными кораблями. Подобные выводы можно сделать и благодаря сведениям уфологов о сокрытии информации со стороны NASA.

Эксперты в области уфологии настаивают, что именно первое января является лучшей датой для пришествия гуманоидов. Объясняется это тем, что именно в этот день общество является максимально уязвимым, ведь все отмечают главный праздник, собираются в кругу семьи и не смогут защититься в полной мере. Также появились сведения о приближении к Земле огромного объекта в форме сигары, и он может оказаться инопланетным кораблем с воинами–гуманоидами, прибывшими для захвата планеты и землян.

Анна Лисичкина

Филипп Класс, согласно работам которого уфологи и сделали такие ужасающие выводы, в свое время потратил немало сил, чтобы доказать невозможность существования инопланетян. Ученые серьезно относился к критике и также сделал громкое заявление в своем завещании, где предрек неудачи всем поклонникам уфологии. Эксперт отметил, что энтузиасты не смогут узнать об инопланетянах больше, чем они знают в тот момент, что заставило многих уфологов переживать из-за такого «проклятия».