В Японии открылся ресторан для каннибалов: Токио присоединился к Камбодже и Бразилии

В Японии открылся ресторан, который готовит человечину. Недавно страна официально присоединилась к странам, где разрешён каннибализм.





В столице Японии Токио открылся первый в стране ресторан, где можно попробовать блюда, приготовленные из человеческого мяса. Известно, что поедание людей в стране цветущих сакур официально разрешено. В столице Японии Токио открылся первый в стране ресторан, где можно попробовать блюда, приготовленные из человеческого мяса. Известно, что поедание людей в стране цветущих сакур официально разрешено.





Блюда из человечины по финансовым меркам стоят не дёшево, цена за непривычное «лакомство» для одного может составить от 100 до 1000 евро. Представители ресторана, название которого переводится на русский язык, как «Съедобный брат», сообщили, что еда готовиться из мяса уже умершего человека, который перед смертью дал согласие на подобную процедуру.





Всех кулинарных тонкостей шеф-повар токийского заведения, конечно же, ни кому не раскроет, но известно, что мясо проходит специальную медицинскую обработку, которая приводит его качество к потребительским нормам. Также, представители «Съедобного брата» отметили, что после всего процесса подготовки продукта к употреблению его вкусовые качества возрастают в несколько раз. Всех кулинарных тонкостей шеф-повар токийского заведения, конечно же, ни кому не раскроет, но известно, что мясо проходит специальную медицинскую обработку, которая приводит его качество к потребительским нормам. Также, представители «Съедобного брата» отметили, что после всего процесса подготовки продукта к употреблению его вкусовые качества возрастают в несколько раз.





Любят полакомиться братьями по планете и жители Конго. Пик каннибализма в этой стране пришёлся на конец 90-х начало 2000-х. Последний акт поедания человека был зафиксирован в 2012 году, то есть не так уж и давно. Примечательно, что жители Конго уверены в том, что съеденное сердце врага принесёт человеку храбрость и жизненную энергию.





Ели людей и в западной части Африки. Группировка людоедов под названием «Леопард» охотилась на своих врагов в звериных шкурах и с звериными клыками. Обглоданные человеческие останки перестали находить в этих местах только лишь в конце 80-х. Ели людей и в западной части Африки. Группировка людоедов под названием «Леопард» охотилась на своих врагов в звериных шкурах и с звериными клыками. Обглоданные человеческие останки перестали находить в этих местах только лишь в конце 80-х.





До сих пор процветает каннибализм и в Бразилии. Всё началось с племени уари в 1960-х годах прошлого века. Представители этой народности питались телами умерших благочестивых мудрецов. Однако впоследствии из-за запредельного уровня бедности местного населения стали пропадать и обычные люди, не отличающиеся особым благочестием. Но не всегда убийство человека для пропитания связано только с голодом. Некоторые из любителей человечины говорят о том, что перед нападением на жертву у них в голове звучат голоса, которые приказывают им съесть того или иного соплеменника.





Удивительно, но в 21 веке едят людей и в Папуа - Новой Гвинее. Племя короваи регулярно употребляют в пищу блюда из человечины для того, чтобы обезопасить себя от последствий воздействия колдунов. Известно, что когда у народности неожиданно кто-то умирает без видимой на то причины, соплеменники съедают покойника, потому что уверены, что его убил злой колдун. Короваи известны также и тем, что съели белого человека, который был сыном губернатора города Нью-Йорка в 1961 году. Молодой человек по имени Майкл Рокфеллер отправился изучать народность, но из экспедиции так и не вернулся. Удивительно, но в 21 веке едят людей и в Папуа - Новой Гвинее. Племя короваи регулярно употребляют в пищу блюда из человечины для того, чтобы обезопасить себя от последствий воздействия колдунов. Известно, что когда у народности неожиданно кто-то умирает без видимой на то причины, соплеменники съедают покойника, потому что уверены, что его убил злой колдун. Короваи известны также и тем, что съели белого человека, который был сыном губернатора города Нью-Йорка в 1961 году. Молодой человек по имени Майкл Рокфеллер отправился изучать народность, но из экспедиции так и не вернулся.





Любят блюда из нетрадиционного для большинства населения Земли мяса и жители Камбоджи. Известно, что во времена активных военных действий на Юго-востоке Азии в 1960-1970 годах активно процветал каннибализм. Камбоджийские военные считали, что съеденная печень врага придаст им силы погибшего человека и наделить храбростью.



