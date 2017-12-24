В Японии открылся ресторан для каннибалов: Токио присоединился к Камбодже и Бразилии

В столице Японии Токио открылся первый в стране ресторан, где можно попробовать блюда, приготовленные из человеческого мяса. Известно, что поедание людей в стране цветущих сакур официально разрешено.
Всех кулинарных тонкостей шеф-повар токийского заведения, конечно же, ни кому не раскроет, но известно, что мясо проходит специальную медицинскую обработку, которая приводит его качество к потребительским нормам. Также, представители «Съедобного брата» отметили, что после всего процесса подготовки продукта к употреблению его вкусовые качества возрастают в несколько раз.
Ели людей и в западной части Африки. Группировка людоедов под названием «Леопард» охотилась на своих врагов в звериных шкурах и с звериными клыками. Обглоданные человеческие останки перестали находить в этих местах только лишь в конце 80-х.
Удивительно, но в 21 веке едят людей и в Папуа - Новой Гвинее. Племя короваи регулярно употребляют в пищу блюда из человечины для того, чтобы обезопасить себя от последствий воздействия колдунов. Известно, что когда у народности неожиданно кто-то умирает без видимой на то причины, соплеменники съедают покойника, потому что уверены, что его убил злой колдун. Короваи известны также и тем, что съели белого человека, который был сыном губернатора города Нью-Йорка в 1961 году. Молодой человек по имени Майкл Рокфеллер отправился изучать народность, но из экспедиции так и не вернулся.
В Индии религиозная секта агхори, представители которых живут на кладбищах, считает человеческое мясо лучшим эликсиром молодости. Сектанты едят тех, кто завещал им после смерти своё тело, а из человеческих костей и черепов делают украшения. Также известно, что агхори охотно лакомятся выловленными из священной реки Ганг трупами.