iPhone X отличит НЛО от других объектов: Зачем новому гаджету суперспособности?

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iPhone X отличит НЛО от других объектов: Зачем новому гаджету суперспособности?

Новый iPhone сможет распознавать корабли пришельцев

С МКС космонавт Рязанский увидел базу НЛО: Новые факты присутствия инопланетян на Земле?

От Редактора

С МКС космонавт Рязанский увидел базу НЛО: Новые факты присутствия инопланетян на Земле?

Космонавты МКС видят больше, чем принято считать.

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| | iPhone X отличит НЛО от других объектов: Зачем новому гаджету суперспособности?

iPhone X отличит НЛО от других объектов: Зачем новому гаджету суперспособности?

Вчера, 21:30
Новый iPhone сможет распознавать корабли пришельцев.

iPhone X отличит НЛО от других объектов: Зачем новому гаджету суперспособности?

 

Разработчики крупной корпорации Apple разрабатывают уникальную и можно даже сказать фантастическую модель нового смартфона. По расчётам разработчиков следующая модель флагмана будет оснащена такими опциями, при которых реально можно будет идентифицировать инопланетное транспортное средство. К созданию такой высокотехнологичной "яблочной" модели поспособствовали тридцатилетние труды NASA. С помощью имеющейся гигантской базы данных о всех летательных аппаратах зафиксированных агентством в период с 1985 по 2015 год, можно легко будет определить, является ли замеченный объект в воздухе НЛО или это всего-навсего обыкновенное земное транспортное средство.

Такая интересная опция будет доступна уже с весны 2018 года. Именно на это время запланирован выход уникального флагмана. У смартфона будет отличительная способность снимать нужные предметы на высоте до двух тысяч метров, при этом не искажая качество и идеально определяя принадлежность летательного аппарата либо к чему-то неземному либо наоборот.

iPhone X отличит НЛО от других объектов: Зачем новому гаджету суперспособности?

 

Теперь, все любители всего сверхъестественного - уфологи или просто любопытные граждане, скачав определённую программу, с лёгкостью могут следить за всеми интересующими летательными средствами и, в случае чего, преподнести человечеству сенсацию, подкреплённую реальным видео и фотоматериалом. Таким образом вполне реально можно будет предупредить любое инопланетное вторжение уничтожив или захватив в плен пришельцев.

Заметим, что по предсказаниям Нострадамуса, расшифрованном из его стихотворных катренов, предполагается полномасштабное вторжение пришельцев. Скрыто послание гласит о том, что катализатором к инопланетному визиту станет начало третьей мировой войны, которая предположительно будет иметь начало уже в следующем году.

iPhone X отличит НЛО от других объектов: Зачем новому гаджету суперспособности?

 

Как только разразиться такая катастрофа, то пришельцы непременно воспользуются ситуацией в своих таинственных целях. Многое из предсказанного пророком уже проявилось в истории человечества, поэтому не стоит недооценивать предостережения, а нужно быть готовым к такому повороту событий. Вот почему будущие "яблочные" новшества как никогда станут актуальны и просто незаменимы в предстоящем году и не только.

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