iPhone X отличит НЛО от других объектов: Зачем новому гаджету суперспособности?

Новый iPhone сможет распознавать корабли пришельцев.

Разработчики крупной корпорации Apple разрабатывают уникальную и можно даже сказать фантастическую модель нового смартфона. По расчётам разработчиков следующая модель флагмана будет оснащена такими опциями, при которых реально можно будет идентифицировать инопланетное транспортное средство. К созданию такой высокотехнологичной "яблочной" модели поспособствовали тридцатилетние труды NASA. С помощью имеющейся гигантской базы данных о всех летательных аппаратах зафиксированных агентством в период с 1985 по 2015 год, можно легко будет определить, является ли замеченный объект в воздухе НЛО или это всего-навсего обыкновенное земное транспортное средство.





Такая интересная опция будет доступна уже с весны 2018 года. Именно на это время запланирован выход уникального флагмана. У смартфона будет отличительная способность снимать нужные предметы на высоте до двух тысяч метров, при этом не искажая качество и идеально определяя принадлежность летательного аппарата либо к чему-то неземному либо наоборот.

Теперь, все любители всего сверхъестественного - уфологи или просто любопытные граждане, скачав определённую программу, с лёгкостью могут следить за всеми интересующими летательными средствами и, в случае чего, преподнести человечеству сенсацию, подкреплённую реальным видео и фотоматериалом. Таким образом вполне реально можно будет предупредить любое инопланетное вторжение уничтожив или захватив в плен пришельцев.





Заметим, что по предсказаниям Нострадамуса, расшифрованном из его стихотворных катренов, предполагается полномасштабное вторжение пришельцев. Скрыто послание гласит о том, что катализатором к инопланетному визиту станет начало третьей мировой войны, которая предположительно будет иметь начало уже в следующем году.



