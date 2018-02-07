Украинского посла обвинили в недипломатическом поведении

После посещения Крыма группой парламентариев из Германии, как украинская, так и немецкая стороны остались недовольны друг другом.

По окончанию визита на полуостров немецкий депутат Хельмут Цайфельд обвинил украинского посла Андрея Мельника в грубости и в том, что он перешел все рамки дипломатического общения, прокомментировав это: «Никто не имеет права говорить с нами в таком тоне. Слова посла Украины недипломатичны, господину Мельнику следует поучиться дипломатии у европейцев и прежде всего в Германии».Столь неприветливое отношение к гостям из Германии вызвано тем, что они приняли оскорбительную для Украины позицию: назвали себя союзниками Крыма, и заявили о том, что считают санкции по отношению к России и Крыму не нужны и должны быть сняты.Это настолько задело украинские власти, что в Украине даже посчитали парламентариев преступниками и открыли на них дело. Тем не менее, Мельник пригласил послов в Киев, на что те ответили категоричным отказом.Напомним, что Крым снова стал частью России, после референдума, на котором жители страны приняли сторону присоединения к РФ.