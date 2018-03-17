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| | Страшная находка: В Перми в мусорном пакете обнаружили труп голой женщины

Страшная находка: В Перми в мусорном пакете обнаружили труп голой женщины

Сегодня, 23:04
17 марта в Мотовилихинском районе Перми по улице Гашкова местные жители обнаружили возле мусорных контейнеров труп обнаженной женщины. Информацию об этом распространяют российские СМИ.

Страшная находка: В Перми в мусорном пакете обнаружили труп голой женщины

 

По неподтвержденным сведениям, тело нашли расчлененным. Люди пошли выбрасывать бытовые отходы и заметили странный пакет возле мусорных ящиков, а когда развернули его, то чуть не потеряли сознание от ужаса и страха. Граждане заметили голову женщины и кровь. Этого хватило для того, чтобы свидетели долго пили валерьянку, желая успокоить расшатавшуюся нервную систему. Местные жители сообщили о страшной находке в полицию.

Правоохранители приехали по указанному адресу. Возбуждено уголовное дело, задержали подозреваемого. Им оказался знакомый погибшей пермячки. Сейчас ведется следствие, выясняются все обстоятельства происшествия. Обнаруживших тело женщины допрашивают, задержанному по подозрению в убийстве тоже приходится отвечать на вопросы полицейских.
Домбровский Сергей
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