Страшная находка: В Перми в мусорном пакете обнаружили труп голой женщины

17 марта в Мотовилихинском районе Перми по улице Гашкова местные жители обнаружили возле мусорных контейнеров труп обнаженной женщины. Информацию об этом распространяют российские СМИ.

Домбровский Сергей

По неподтвержденным сведениям, тело нашли расчлененным. Люди пошли выбрасывать бытовые отходы и заметили странный пакет возле мусорных ящиков, а когда развернули его, то чуть не потеряли сознание от ужаса и страха. Граждане заметили голову женщины и кровь. Этого хватило для того, чтобы свидетели долго пили валерьянку, желая успокоить расшатавшуюся нервную систему. Местные жители сообщили о страшной находке в полицию.Правоохранители приехали по указанному адресу. Возбуждено уголовное дело, задержали подозреваемого. Им оказался знакомый погибшей пермячки. Сейчас ведется следствие, выясняются все обстоятельства происшествия. Обнаруживших тело женщины допрашивают, задержанному по подозрению в убийстве тоже приходится отвечать на вопросы полицейских.