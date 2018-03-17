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| | Главу Американской киноакадемии обвинили в сексуальных домогательствах

Главу Американской киноакадемии обвинили в сексуальных домогательствах

Сегодня, 16:38
В эпицентре «сексуальной бури» оказался глава Американской киноакадемии, присуждающей ежегодную премию «Оскар» Джон Бейли. Информацию об этом обнародовали журналисты американского телеканала.

Главу Американской киноакадемии обвинили в сексуальных домогательствах

 

75-летний Джон Бейли был избран президентом киноакадемии в прошлом году. Это знаковый в Голливуде оператор, на счету которого десятки отснятых картин, среди них есть такие культовые ленты, как «День сурка», «Перекресток» и «Лучше не бывает».

Сразу три женщины обвинили пожилого человека в сексуальных домогательствах. Юридический отдел киноакадемии заявил, что обязан рассматривать все предварительные иски своей корпорации для того, чтобы установить истину. В других академических структурах отказались что-либо комментировать до окончания расследования.

Эпидемия сексуальных скандалов накрыла Голливуд осенью прошлого года, когда сразу несколько актрис подали соответствующие иски к продюсеру Харви Вайнштейну. Следствие по обвинениям женщин еще не окончено, а пример феминистской гражданственности оказался заразительным.
Сергей Денисов
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