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| | В Петербурге 13-летняя ученица забеременела после изнасилования

В Петербурге 13-летняя ученица забеременела после изнасилования

Сегодня, 05:20
16 марта жительница Приморского района Петербурга написала заявление в полицию с жалобой на изнасилование своей 13-летней дочери. 19-летний парень якобы надругался над девочкой осенью прошлого года, и она забеременела.

В Петербурге 13-летняя ученица забеременела после изнасилования

 

Информацию о случившемся распространяют СМИ Северной столицы России. По словам матери пострадавшей от насилия ученицы, на ее дочь напал юноша в парадной дома, расположенного по Комендантскому проспекту. Сейчас школьница на шестом месяце беременности. Молодого человека задержали.

Полицейские выясняют все обстоятельства происшествия. На данный момент ведется расследование, возбуждено уголовное дело. Подозреваемого обвиняют в изнасиловании. Жертва не собирается прерывать беременность, поскольку опасается отрицательных последствий для здоровья.
Домбровский Сергей
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