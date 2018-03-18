В Петербурге 13-летняя ученица забеременела после изнасилования

16 марта жительница Приморского района Петербурга написала заявление в полицию с жалобой на изнасилование своей 13-летней дочери. 19-летний парень якобы надругался над девочкой осенью прошлого года, и она забеременела.

Домбровский Сергей

Информацию о случившемся распространяют СМИ Северной столицы России. По словам матери пострадавшей от насилия ученицы, на ее дочь напал юноша в парадной дома, расположенного по Комендантскому проспекту. Сейчас школьница на шестом месяце беременности. Молодого человека задержали.Полицейские выясняют все обстоятельства происшествия. На данный момент ведется расследование, возбуждено уголовное дело. Подозреваемого обвиняют в изнасиловании. Жертва не собирается прерывать беременность, поскольку опасается отрицательных последствий для здоровья.