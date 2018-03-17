Следователи полагают, что Глушкова могли задушить собачьим поводком

Российского предпринимателя Николая Глушкова могли задушить собачьим поводком. Такой вывод сделали следователи во время расследования по факту убийства.

Тело 68-летнего бизнесмена обнаружили 12 марта в его доме в Нью-Малдене (пригород Лондона). Изначально причины смерти были необъяснимыми. После патологоанатомической экспертизы стало ясно, что Глушков умер от удушья. По версии следователей, задушить соратника Бориса Березовского могли собачьим поводком. 4 марта бандиты попытались отравить экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь. Полиция Лондона не связывает этот факт с убийством Глушкова.В 2000 году предпринимателя Глушкова обвинили в мошенничестве и дали три года за злоупотребления полномочиями. С 2010 года бизнесмен проживал в Лондоне, где ему предоставили политическое убежище. В прошлом году суд Москвы заочно обвинил бизнесмена в хищении денег у «Аэрофлота».