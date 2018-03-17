У двоих парней в Томской области изъяли почти 2 кг марихуаны

У двоих 20-летних парней в Томской области полицейские изъяли почти два килограмма конопли. Информацию об этом обнародовал пресс-центр регионального УМВД.

Сергей Денисов

Двое молодых мужчин шли пешком по автотрассе недалеко от села Майково Молчановкого района. Правоохранители задержали мужчин и произвели досмотр ручной клади, обнаружив в сумках около двух килограммов готовой к употреблению марихуаны.Молодые люди, ранее не судимые, были задержаны и доставлены в местное РОВД. Полицейские воспользовались оперативной информацией, поток которой увеличился, благодаря местной антинаркотической акции, проходящей под слоганом «Сообщи, где торгуют смертью». Всем заявителям правоохранители гарантируют полную анонимность. Незаконный оборот наркотических средств увеличился в Томской области за последние пять лет. Конопляные заросли – неотъемлемая часть таежной флоры этого сибирского края. Однако из-за короткого лета растение не успевает вызревать, потому не представляет никакой опасности для жителей.В последние годы, как отмечают правоохранители, местные «селекционеры» завезли в Тоскую область несколько сортов семян среднеазиатского растения. Путем перекрестного опыления в домашних «лабораториях» удалось вывести несколько гибридных сортов, которые успевают окончить цикл полного созревания за два месяца сибирского лета. Молодым людям, задержанным на трассе с грузом марихуаны, грозит тюремное заключение сроком до 10 лет.