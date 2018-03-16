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| | Амурчанин насильно удерживал в квартире 17-летнюю девушку

Амурчанин насильно удерживал в квартире 17-летнюю девушку

Сегодня, 20:24
Перед судом Амурской области предстанет 26-летний житель Благовещенска за незаконное лишение свободы человека. Парень удерживал у себя в квартире несовершеннолетнюю после того, как она отказала ему в сексе.

Амурчанин насильно удерживал в квартире 17-летнюю девушку

 

Завершилось следствия по делу 26-летнего жителя Благовещенска. Правоохранители установили, что парень познакомился через Сеть с 17-летней девушкой. Спустя некоторое время, 21 октября прошедшего года, молодые люди встретились лично. Они приобрели спиртные напитки и отправились на квартиру к парню, где он захотел вступить в половую связь с девушкой и предложил ей заняться сексом, на что та отказала и решила уйти. Такой исход не понравился владельцу квартиры, и он несколько раз ударил девушку по голове и заставил остаться. Когда молодой человек ушел в магазин, жертве удалось дозвониться к своему знакомому, сообщить ему адрес и освободиться.

Все материалы дела уже переданы в суд, сообщает СУ СКР по региону.
Виктория Озерова
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