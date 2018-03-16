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| | В США казнили маньяка-убийцу женщин по прозвищу «чулочный душитель»

В США казнили маньяка-убийцу женщин по прозвищу «чулочный душитель»

Сегодня, 14:17
В американском штате Джорджия казнили серийного убийцу женщин по прозвищу «чулочный душитель». О последнем вечере маньяка Карлтона Гэри рассказали журналисты телеканала WRBL.

В США казнили маньяка-убийцу женщин по прозвищу «чулочный душитель»

 

Смерть приговоренного наступила в результате инъекции. Карлтона присудили к казни за убийство и сексуальное надругательство над тремя женщинами пенсионного возраста. Приговор был озвучен еще в 1986 году. Однако обвинители не сомневались в причастности осужденного еще по меньшей мере к девяти нападениям в 1977-1978 годах, которые произошли в городе Колумбусе. Семь из жертв нападения скончались. Отмечается, что маньяк душил женщин чулком.

Таким образом приговор исполнен только по прошествии более тридцати лет. Журналисты выяснили, что 67-летний смертник добровольно решил не ужинать в последний раз.
Дарья Светозарова
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