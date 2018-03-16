20-летний новосибирец жестоко убил кувалдой беременную девушку

Житель села Новомошковское в Мошковском районе Новосибирской области убил свою беременную сожительницу кувалдой. Убийство было спланированно заранее. Молодой человек приготовил перчатки, тяжелый молот и спрятал все это в лесу.

Сергей Денисов

Во время прогулки он осуществил задуманное. Нанес девушке несколько ударов по голове, затем оттащил тело с тропы дальше в лес и присыпал его листвой.Преступление произошло еще 2 августа прошлого года. Родители и родственники убитой приложили титанические усилия, чтобы отыскать пропавшую девушку, однако всё было безрезультатно. Недавно преступник сам пришел в местное РОВД и признался в содеяном. Он показал место, где лежит труп и поведал следственной группе о своей мотивации.Оказывается, беременная сожительница мешала ему удержать другую девушку, которую парень полюбил чуть позже. Противоречие между желаемым и действительным молодой человек разрешил через убийство. Информация об этом появилась на сайте Болотнинского районного суда Новосибирской области и продублирована местными СМИ.