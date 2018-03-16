«Лошадь не выдержала»: Лена Миро объяснила, почему народ никогда не выберет Собчак президентом

Мнения

«Лошадь не выдержала»: Лена Миро объяснила, почему народ никогда не выберет Собчак президентом

Блогер считает, что всякому терпению приходит конец.

От Редактора

"Титаник" мог не утонуть: Раскрыты шокирующие подробности

Лайнер погубило отсутствие ключа от сейфа с биноклем.

Сюжеты :

Лавров: Россия вышлет британских дипломатов в ответ на аналогичное решение Лондона Рэпер Замай в новом клипе назвал русскую культуру «говном» Хакеры сумели внедрить антивирус в вирус На корабле адмирала Нельсона разгуливал призрак в длинном халате Ольга Бузова готова раскрыть «страшную правду» о рэпере Моте Поклонская с помощью ЦИК хочет снять с выборов кандидатуру Собчак Стюардессы самолета сломали кабинку туалета, чтобы прервать секс пассажиров Показана работа самообучаемой камеры от Huawei P20 Савченко просит Путина посадить ее в российскую тюрьму Женщина съела сырой фарш с маслом и закусила неочищенным лимоном Валентин Гафт шокировал всех на похоронах Табакова Анна Седокова рассказала, как худеет к лету
| | 20-летний новосибирец жестоко убил кувалдой беременную девушку

20-летний новосибирец жестоко убил кувалдой беременную девушку

Сегодня, 11:31
Житель села Новомошковское в Мошковском районе Новосибирской области убил свою беременную сожительницу кувалдой. Убийство было спланированно заранее. Молодой человек приготовил перчатки, тяжелый молот и спрятал все это в лесу.

20-летний новосибирец жестоко убил кувалдой беременную девушку

 

Во время прогулки он осуществил задуманное. Нанес девушке несколько ударов по голове, затем оттащил тело с тропы дальше в лес и присыпал его листвой.

Преступление произошло еще 2 августа прошлого года. Родители и родственники убитой приложили титанические усилия, чтобы отыскать пропавшую девушку, однако всё было безрезультатно. Недавно преступник сам пришел в местное РОВД и признался в содеяном. Он показал место, где лежит труп и поведал следственной группе о своей мотивации.

Оказывается, беременная сожительница мешала ему удержать другую девушку, которую парень полюбил чуть позже. Противоречие между желаемым и действительным молодой человек разрешил через убийство. Информация об этом появилась на сайте Болотнинского районного суда Новосибирской области и продублирована местными СМИ.
Сергей Денисов
Новости по теме
Под Саратовом 15-летний молодой человек убил приятеля за пощечину девушке
Под Саратовом 15-летний молодой человек убил приятеля за пощечину девушке

Под Саратовом молодой человек убил своего товарища за отвешенную пощечину девушке. Как позже удалось выяснить полиции, убийце всего 15 лет. Инцидент произошел

В Петрозаводске 24-летний парень с особой жестокостью убил свою бывшую девушку
В Петрозаводске 24-летний парень с особой жестокостью убил свою бывшую девушку

В Петрозаводске 24-летний парень с особой жестокостью убил свою бывшую девушку. Молодой человек задержан и помещен под стражу до решения суда.

В Татарстане парень убил девушку и подрезал ее бабушку
В Татарстане парень убил девушку и подрезал ее бабушку

В Татарстанском городе Чистополе молодой человек жестоко избил, а потом и зарезал девушку. Это случилось вчера утром. 24-летний мужчина прибыл домой к своей

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости