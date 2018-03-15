«Лошадь не выдержала»: Лена Миро объяснила, почему народ никогда не выберет Собчак президентом

Мнения

«Лошадь не выдержала»: Лена Миро объяснила, почему народ никогда не выберет Собчак президентом

Блогер считает, что всякому терпению приходит конец.

Пневмония, паралич, смерть: Свою жизнь Хокинг считал смешной

От Редактора

Пневмония, паралич, смерть: Свою жизнь Хокинг считал смешной

Ученый имел уникальное мировоззрение.

Сюжеты :

Анна Седокова рассказала, как худеет к лету Немецкие ученые разработали новый метод диагностики рака Диетологи проверили полезность палео-вегетарианской диеты Apple приостановила выпуск iPhone из-за больших нарушений при сборке гаджетов Фанаты SEREBRO недовольны участницей трио Фанаты провожали Олега Табакова в последний путь криками «Браво» Путин прибыл проститься с Табаковым В Москве женщина-полицейский выгнала инвалида из метро Американец убил старика гантелью из-за флирта Путин рассказал, как в молодости лихачил на «Запорожце» Поклонники Гарри Поттера заметили большую ошибку в картине «Фантастические твари» Путин рассказал, как в 90-е годы планировал работать таксистом
| | Смартфон не поделили: В Сочи отчим убил пятилетнюю падчерицу за плохое поведение

Смартфон не поделили: В Сочи отчим убил пятилетнюю падчерицу за плохое поведение

Сегодня, 19:33
В Сочи задержали мужчину, которого подозревают в убийстве пятилетней падчерицы. Протокол его допроса появился в интернете. Оказалось, что девочка была убита из-за плохого поведения.

Смартфон не поделили: В Сочи отчим убил пятилетнюю падчерицу за плохое поведение

 

Отчим рассказал, что в вечер своей смерти малышка хотела смотреть на смартфоне мультфильмы, а шло в разрез с желанием 28-летнего сочинца смотреть на этом же устройстве фильм. В то время как мужчина был занят просмотром, ребенок был рядом и требовал от отчима включить мультфильм. Тогда подозреваемый решил не потакать капризам падчерицы и попытался проигнорировать ее просьбы.

Однако девочка с отказом не смирилась, а начала топать ногами и кричать. Отчим не стал думать над тем, как успокоить разбушевавшегося ребенка, а начал угрожать побоями. Это вызвало настоящую истерику. Мужчина взбесился и нанес несколько сильных ударов малышке в живот. Девочка успокоилась и пошла в свою комнату прилечь. Наутро она уже не проснулась. Увидев результаты своих действий, мужчина испугался и решил спрятать тело. Он вынес мертвую девочку в сумке, а после объявил о том, что она пропала.

Девочку искали всем миром, но нашли впоследствии только ее тело. Родная мать девочки в день ее гибели находилась в роддоме – у нее начались схватки.
Дарья Светозарова
Новости по теме
В Прокопьевске отчим нанес полуторогодовалой девочке 70 ударов ремнем
В Прокопьевске отчим нанес полуторогодовалой девочке 70 ударов ремнем

21 ноября 2015 года 23-летний житель Прокопьевска Кемеровской области вышел из себя из-за двух маленьких дочерей своей сожительницы, которые, ложась спать,

В Воронеже отчим забил до смерти полуторагодовалую падчерицу
В Воронеже отчим забил до смерти полуторагодовалую падчерицу

В городе Воронеж мужчина до смерти забил полугодовалую падчерицу. Отчим убил ребенка за громкий плач.

В Челябинской области отчим изнасиловал 8-летнюю падчерицу
В Челябинской области отчим изнасиловал 8-летнюю падчерицу

Следственные органы Челябинской области возбудили уголовное дело против 30-летнего местного жителя, которого подозревают в изнасиловании 8-летней падчерицы.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости