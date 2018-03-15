Смартфон не поделили: В Сочи отчим убил пятилетнюю падчерицу за плохое поведение

В Сочи задержали мужчину, которого подозревают в убийстве пятилетней падчерицы. Протокол его допроса появился в интернете. Оказалось, что девочка была убита из-за плохого поведения.

Дарья Светозарова

Отчим рассказал, что в вечер своей смерти малышка хотела смотреть на смартфоне мультфильмы, а шло в разрез с желанием 28-летнего сочинца смотреть на этом же устройстве фильм. В то время как мужчина был занят просмотром, ребенок был рядом и требовал от отчима включить мультфильм. Тогда подозреваемый решил не потакать капризам падчерицы и попытался проигнорировать ее просьбы.Однако девочка с отказом не смирилась, а начала топать ногами и кричать. Отчим не стал думать над тем, как успокоить разбушевавшегося ребенка, а начал угрожать побоями. Это вызвало настоящую истерику. Мужчина взбесился и нанес несколько сильных ударов малышке в живот. Девочка успокоилась и пошла в свою комнату прилечь. Наутро она уже не проснулась. Увидев результаты своих действий, мужчина испугался и решил спрятать тело. Он вынес мертвую девочку в сумке, а после объявил о том, что она пропала.Девочку искали всем миром, но нашли впоследствии только ее тело. Родная мать девочки в день ее гибели находилась в роддоме – у нее начались схватки.