Банда из пяти экс-полицейских задержана из-за кражи янтаря

В Москве пятеро человек задержаны по подозрению в хищении янтаря и денег на сумму более чем 2 млн рублей. Ранее предполагаемые преступники являлись сотрудниками полиции.

Следственный комитет по Москве сообщает о задержании пятерых подозреваемых в Москве, против которых выдвигается обвинение в хищении янтаря, общая стоимость которого приравнивается к 2 млн рублей. Подозреваемые ранее были сотрудниками полиции.Само преступление имело место в 2016 году. Следственные органы располагают информацией, что подозреваемые узнали о наличии у директора одной московской организации большого количества янтаря без необходимой обработки. Прибыв в офис организации, преступники угрожали владельцу янтаря уголовной ответственностью и требовали отдать государству все драгоценные металлы и камни, которыми он располагает. После угроз злоумышленники похитили янтарь-сырец, стоивший 2 млн рублей, а также 700 тыс рублей. Украденного экс-полицейским было мало, и они требовали у генерального управляющего еще и 1,5 млн рублей за то, чтобы избавить его от уголовной ответственности.Факт преступления СК удалось выявить в ходе следственных мероприятий. Обвиняемые взяты под стражу.