Убийца оставил свой мобильный номер на пакете с головой жертвы

В Бурятии работники правоохранительных органов задержали предполагаемого убийцу-расчленителя. За несколько часов до этого в мусорных контейнерах стражи порядка обнаружили упакованные в пакеты части тела. Соответствующие данные обнародовала пресс-служба регионального СК.

Дарья Светозарова

Фрагменты трупа 28 декабря прошлого года в мусорном баке нашли прохожие и вызвали правоохранителей. На место прибыли следователи и полицейские из УГРО. При осмотре пакетов стражи правопорядка увидели на одном из них написанный ручкой номер мобильного. Впоследствии оказалось, что номер зарегистрирован на 27-летнего жителя Улан-Удэ. Также работники правоохранительных органов выяснили, что проживает владелец телефонного номера в доме, рядом с которым находятся контейнеры для мусора.Полицейские направились в квартиру мужчины и обыскали ее. На балконе они нашли еще несколько пакетов с недостающими фрагментами останков. Оказалось, что 13 декабря прошлого года к подозреваемому пришел в гости приятель. Они вместе распивали спиртное, но неожиданно между ними вспыхнула ссора. Повод был незначительный, но закончился поножовщиной. Хозяин квартиры нанес смертельную рану гостю, а его тело затем вынес на балкон. Выждав неделю, он распилил заледеневший труп ножовкой и каждый вечер по частям выносил останки в мусор. Сейчас материалы дела переданы в суд, их рассмотрят по существу.