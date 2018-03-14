Тренера детской команды на Урале обвинили в домогательствах к школьникам

В Следственный комитет Свердловской области обратились с жалобой юные спортсменки, пострадавшие от «спортивного интереса» своего тренера.

Татьяна Преображенская

Коллектив юношеской команды для девочек направил заявление в СК РФ по Свердловской области. Спортсменки утверждают, что их бывший тренер очень любит распускать руки. Девушки сообщили, что его уже увольняли с должности тренера, но через время дали возможность стать наставником детской команды.По словам Екатерины, занимающейся с 12 лет у спортивного тренера, мужчина неоднократно «приставал» к одной из юных спортсменок. Она рассказала, что наставник закрывал девушку в комнате, уверял, что любит и писал сообщения подозрительного характера.Кроме того, тренер был любителем выпить. Юные спортсменки признались, что во время соревнований мужчина напивался до такой степени, что девушкам приходилось нести его на своих плечах до поезда.Обстоятельства инцидента в данный момент выясняют сотрудники Следственного комитета. Представители ведомства скандал пока никак не комментируют.