В Москве задержали подозреваемого в махинациях на 1 млн долларов

Житель Москвы попытался в фальшивом обменнике обменять 1 млн долларов на эквивалент в рублях, но кассир захотел присвоить себе эти деньги. Операционнист взял деньги и закрыл кассовое окно якобы для их пересчета, но так больше и не открыл.

Житель Москвы чуть не стал жертвой кассира-мошенника в обменщике, который хотел присвоить себе 1 млн долларов. Операционнист взял деньги москвича, закрыл кассовое окно якобы для их пересчета, но больше не открыл. Оказывается, преступник покинул помещение через черный выход, прихватив с собой деньги посетителя.Этот обменный пункт порекомендовали потерпевшему его знакомые. Позже выяснилось, что они в сговоре с кассиром-вором. Деньги удалось найти в доме за чертой города, их успели обменять на рубли и разложить по картонным коробкам. Было проведено задержание двоих злоумышленников, в числе которых и сбежавший кассир. Теперь за свое преступление они могут получить от 2 до 10 лет тюремного заключения.Ранее Цетробанк РФ предлагал поставить вне закона работу уличных обменных пунктов.