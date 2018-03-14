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| | В Москве задержали подозреваемого в махинациях на 1 млн долларов

В Москве задержали подозреваемого в махинациях на 1 млн долларов

Сегодня, 20:02
Житель Москвы попытался в фальшивом обменнике обменять 1 млн долларов на эквивалент в рублях, но кассир захотел присвоить себе эти деньги. Операционнист взял деньги и закрыл кассовое окно якобы для их пересчета, но так больше и не открыл.

В Москве задержали подозреваемого в махинациях на 1 млн долларов

 

Житель Москвы чуть не стал жертвой кассира-мошенника в обменщике, который хотел присвоить себе 1 млн долларов. Операционнист взял деньги москвича, закрыл кассовое окно якобы для их пересчета, но больше не открыл. Оказывается, преступник покинул помещение через черный выход, прихватив с собой деньги посетителя.

Этот обменный пункт порекомендовали потерпевшему его знакомые. Позже выяснилось, что они в сговоре с кассиром-вором. Деньги удалось найти в доме за чертой города, их успели обменять на рубли и разложить по картонным коробкам. Было проведено задержание двоих злоумышленников, в числе которых и сбежавший кассир. Теперь за свое преступление они могут получить от 2 до 10 лет тюремного заключения.

Ранее Цетробанк РФ предлагал поставить вне закона работу уличных обменных пунктов.
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