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| | В Нижнем Новгороде мужчина задушил женщину, занимаясь с ней сексом в подъезде

В Нижнем Новгороде мужчина задушил женщину, занимаясь с ней сексом в подъезде

Сегодня, 11:27
Житель Нижегородской области во время занятий сексом с женщиной задушил ее в подъезде. Об этом сообщили представители прокуратуры Канавинского района.

В Нижнем Новгороде мужчина задушил женщину, занимаясь с ней сексом в подъезде

 

В Нижнем Новгороде осудят 40-летнего мужчину, обвиняемого в убийстве женщины во время половой близости. Инцидент произошел еще в 2016 году в парадном дома, который находится на улице Акимова. Известно, что подозреваемый выпивал в компании двух женщин, одна из которых вскоре ушла. Тогда любитель алкоголя предложил второй собутыльнице заняться сексом, на что получил положительный ответ. Мужчина не смог удовлетворить даму, после чего задушил ее.

Он не признает свою вину, отмечая, что все произошедшее двумя годами прежде является несчастным случаем: он будто бы неаккуратно придерживал женщину за горло. По данным экспертизы, в роковой день у женщины было три половых акта с разными мужчинами.
Никита Готский
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