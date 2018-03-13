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Испанские ученые провели опыты над пришельцами: Наука разгадала тайну НЛО

От Редактора

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Теория исследователей, мнение уфологов. 

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| | В Москве два педофила несколько лет насиловали подростков ради порнороликов

В Москве два педофила несколько лет насиловали подростков ради порнороликов

Сегодня, 17:33
В Москве задержали двух мужчин по подозрению в нарушении половой неприкосновенности несовершеннолетних. Сообщается, что они в течение трех лет насиловали подростков. Они не только насиловали подростков, но и снимали свои извращения на видео- и фотокамеры.

В Москве два педофила несколько лет насиловали подростков ради порнороликов

 

Акты сексуального насилия над несовершеннолетними задержанные осуществляли с июля 2015-го по январь текущего года. Злоумышленников, насиловавших подростков, удалось вычислить и задержать. Мужчины признали свою вину. Теперь следователи будут ходатайствовать об аресте задержанных на все время расследования.
Дарья Светозарова
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