В Москве два педофила несколько лет насиловали подростков ради порнороликов

Акты сексуального насилия над несовершеннолетними задержанные осуществляли с июля 2015-го по январь текущего года. Злоумышленников, насиловавших подростков, удалось вычислить и задержать. Мужчины признали свою вину. Теперь следователи будут ходатайствовать об аресте задержанных на все время расследования.
В Москве два педофила несколько лет насиловали подростков ради порнороликовСегодня, 17:33
Двое рецидивистов из Архангельска надругались и избили палкой женщину. Ранее привлекавшиеся к уголовной ответственности мужчины с 8 по 10 апреля этого года
В Австралии в ходе антитеррористической операции 18 апреля полиции удалось задержать пятерых подростков, которые подозреваются в попытке совершить теракт. Об
Под Волгоградом группа несовершеннолетних парней неоднократно насиловали десятилетнего мальчика. Стало известно, что в скором времени состоится суд над