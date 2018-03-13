Дело о контрабанде кокаина из Аргентины в Россию получило продолжение

СМИ выяснили, что первоначально 400 кг кокаина планировали отправить в Ригу, а не в Москву. В деле об аргентинской контрабанде появились новые обстоятельства: два гражданина Латвии и российский керлингист.

Виктория Озерова

22 февраля СМИ проинформировали, что в конце 2017 года спецслужбы Аргентины и РФ совместно предотвратили отправку в столицу России партии кокаина в 389 кг. По этому делу в РФ арестовали трех человек. Адвокат Иштимира Худжамова Дмитрий Миненко рассказал, что исходно частный самолет вылетел из Буэнос-Айреса в Ригу, но потом сменил курс и приземлился в Москве. Также Миненко сообщил, что его подзащитный сначала прилетел в Испанию, а затем в компании двух латышей отправился в Аргентину. Имена граждан Латвии следствием не разглашаются.Также стало известно, что в деле участвовал керлингист Денис Килба. Его наняли водителем, и он проходит по делу как свидетель. Сам Килба ситуацию комментировать отказался.