Российским журналистам в Лондоне угрожают жестокой расправой

Российские корреспонденты в Лондоне жалуются на то, что их адрес начали поступать угрозы. Журналистов предупреждают о возможных печальных последствиях их трактовки событий относительно отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

Домбровский Сергей

Ранее представителей СМИ из России высмеивали в социальных сетях. Журналистов оскорбляли в микроблоге Twitter, но прямых угроз не поступало. Сейчас ситуация принимает серьезный оборот. Страдают от агрессии не только папарацци, но и простые люди, родившиеся в России, но переехавшие на постоянное место жительства в Великобританию. Одна журналистка рассказывает о полученном письме, в котором говорится о расправе путем отсечения головы мечом. Представительница прессы уверена, что сообщение пришло от умалишенного, но негативный осадок остался.Сергей Скрипаль и его дочь сейчас находятся в коме. Их поместили в клинику, врачи говорят об отравлении паралитическим веществом. Руководство Англии рассуждало о «российском следе» относительно происшествия. Подобные высказывания делались еще до проведения расследования. Министр иностранных дел России Сергей Лавров советовал политикам из Англии не разбрасываться необоснованными фразами. Москва готова помочь в проведении расследования.