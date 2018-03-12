ВВС США зафиксировали полет НЛО-алмаза: Мнение Уоринга, отчет Go Fast

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ВВС США зафиксировали полет НЛО-алмаза: Мнение Уоринга, отчет Go Fast

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| | Вьетнамский певец-наркоман убил фанатку чесноком

Вьетнамский певец-наркоман убил фанатку чесноком

Сегодня, 16:53
В Ханое был задержан певец-наркоман, который убил свою молодую фанатку во время экзорцизма. В горле девушки было обнаружено 33 зубчика чеснока.

Вьетнамский певец-наркоман убил фанатку чесноком

 

Полиции удалось выяснить, что после концерта 40-летний Нгуен Виет Куонг устроил вечеринку у себя в квартире в центре Ханоя. С ним была его поклонница и еще несколько друзей. Пара приняла большую дозу галлюциногенных наркотических средств, в результате чего им начало казаться, что они одержимы злыми духами. Изгонять демонов пара решила чесноком. Когда девушку начало тошнить, Нгуен насильно начал заталкивать ей чеснок в горло. В результате поклонница певца умерла от удушья. Ее тело было найдено по окончанию вечеринки.

Нгуен Виет Куонг задержан стражами порядка. Его будут судить за изощренное убийство и принятие наркотических средств.
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