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| | Эксперт считает, что Скрипаля отравил советский «Новичок»

Эксперт считает, что Скрипаля отравил советский «Новичок»

Сегодня, 18:50
Британский эксперт, экс-командир британских химических и биологических контртеррористических сил Хэмиш де Бреттон-Гордон поделился своим мнением насчет отравления бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля. Он заявил, что бывшего разведчика отравили химикатом нервно-паралитического действия, созданного еще во времена Советского Союза.

Эксперт считает, что Скрипаля отравил советский «Новичок»

 

Эксперт уточнил, что бывший российский офицер отравился от дозы яда «Новичок», поскольку азарин и ВИ-газ уже отменили официально. Британец утверждает, что «Новичок» выбрали потому, что его нельзя выявить при стандартной экспертизе. Специалист по химикатам уверяет, что Скрипалю достаточно было просто прикоснуться к этому яду и уже через сорок минут он покойник.

Несмотря на то, что «Новичок» очень вязкий и не годится для распыления, его нужно совсем немного для летального исхода. Поэтому достаточно было поместить небольшое количество в посылку или даже конверт в виде порошка.

О «Новичке» известно только то, что он относится к семейству фосфорганических нервно-паралитических отравляющих веществ. По некоторым данным, его создали в СССР в 1970 и продолжали производить до распада Советского Союза. При этом он в восемь раз смертоноснее уже запрещенного ВИ-газа. Ранее сообщалось, что следы «Новичка» нашли в ресторане Zizzi. Там у Скрипаля состоялся обед с дочерью.
Дарья Светозарова
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