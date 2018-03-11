Киллер из ореховской группировки рассказал, как он испытал кайф после первого убийства

Журналисты посетили тюрьму «Вологодский пятак», где отбывает пожизненное наказание киллер из ореховской организованной преступной группировки (ОПГ) Олег Михайлов. Сейчас злоумышленник полностью раскаялся в содеянном.

Домбровский Сергей

Олег Михайлов за решеткой не боится самой грязной работы, ежедневно молится и читает Библию. Корреспондентам удалось пообщаться с наемным убийцей. Михайлов, отслужив в армии, вернулся на Украину, а там после развала СССР процветала безработица. У мужчины родилась дочь и денег постоянно не хватало, поэтому он обратился за помощью к товарищу, тот помог ему внедриться в ореховскую ОПГ. Сначала Михайлов выполнял самые простые задания, члены группировки приглядывались к новому человеку. Затем он занялся установкой прослушивающего оборудования.Михайлов служил в десантных войсках и попросил руководителей привлечь его к более серьезным задачам. Он не согласился быть вышибалой, а сразу стал киллером. Михайлову не нравится это слово, он предпочитает, чтобы его называли наемным убийцей. Свое первое дело арестант помнит отчетливо, хотя прошло уже много лет с того момента. Михайлов вышел из-за дерева, достал пистолет и два раза выстрелил. Жертва упала, и преступник испытал непередаваемое наслаждение из-за безнаказанности. Киллер почувствовал себя суперменом, способным делать то, чего другим не позволяется.Сейчас Михайлов раскаивается в содеянном. По словам тюремщиков, это единственный человек из ореховской ОПГ, который действительно сожалеет об убийствах, остальные только делают вид, а на самом деле готовы вернуться к прошлому. Михайлов сам сдался в полицию и стал верующим.