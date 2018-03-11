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Киллер из ореховской группировки рассказал, как он испытал кайф после первого убийства

Сегодня, 18:11
Журналисты посетили тюрьму «Вологодский пятак», где отбывает пожизненное наказание киллер из ореховской организованной преступной группировки (ОПГ) Олег Михайлов. Сейчас злоумышленник полностью раскаялся в содеянном.

Киллер из ореховской группировки рассказал, как он испытал кайф после первого убийства

 

Олег Михайлов за решеткой не боится самой грязной работы, ежедневно молится и читает Библию. Корреспондентам удалось пообщаться с наемным убийцей. Михайлов, отслужив в армии, вернулся на Украину, а там после развала СССР процветала безработица. У мужчины родилась дочь и денег постоянно не хватало, поэтому он обратился за помощью к товарищу, тот помог ему внедриться в ореховскую ОПГ. Сначала Михайлов выполнял самые простые задания, члены группировки приглядывались к новому человеку. Затем он занялся установкой прослушивающего оборудования.

Михайлов служил в десантных войсках и попросил руководителей привлечь его к более серьезным задачам. Он не согласился быть вышибалой, а сразу стал киллером. Михайлову не нравится это слово, он предпочитает, чтобы его называли наемным убийцей. Свое первое дело арестант помнит отчетливо, хотя прошло уже много лет с того момента. Михайлов вышел из-за дерева, достал пистолет и два раза выстрелил. Жертва упала, и преступник испытал непередаваемое наслаждение из-за безнаказанности. Киллер почувствовал себя суперменом, способным делать то, чего другим не позволяется.

Сейчас Михайлов раскаивается в содеянном. По словам тюремщиков, это единственный человек из ореховской ОПГ, который действительно сожалеет об убийствах, остальные только делают вид, а на самом деле готовы вернуться к прошлому. Михайлов сам сдался в полицию и стал верующим.
Домбровский Сергей
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