ФСБ удалось предотвратить теракт в Саратовской области

Федеральной службе безопасности России удалось остановить теракт, который планировался в Саратовской области членами замаскированной террористической ячейки. Противники противодействовали и были уничтожены.

Сегодня служащие ФСБ пытались схватить в Саратовской области преступников, которые передвигались на автомобиле. В ответ боевики открыли стрельбу по служащим. Террористы получили тяжелые смертельные ранения во время перестрелки.По заявлению ФСБ, у боевиков были найдены пистолеты марок ПМ и ТТ. Также выявлена самодельная взрывчатка, мощность которой составляет три килограмма в тротиловом эквиваленте. Специалисты установили, что злоумышленники использовали самодельные ручные гранаты.На данный момент в срочном порядке проводятся все необходимые следственные работы, выясняются обстоятельства случившегося.