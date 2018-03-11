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| | ФСБ удалось предотвратить теракт в Саратовской области

ФСБ удалось предотвратить теракт в Саратовской области

Сегодня, 15:49
Федеральной службе безопасности России удалось остановить теракт, который планировался в Саратовской области членами замаскированной террористической ячейки. Противники противодействовали и были уничтожены.

ФСБ удалось предотвратить теракт в Саратовской области

 

Сегодня служащие ФСБ пытались схватить в Саратовской области преступников, которые передвигались на автомобиле. В ответ боевики открыли стрельбу по служащим. Террористы получили тяжелые смертельные ранения во время перестрелки.

По заявлению ФСБ, у боевиков были найдены пистолеты марок ПМ и ТТ. Также выявлена самодельная взрывчатка, мощность которой составляет три килограмма в тротиловом эквиваленте. Специалисты установили, что злоумышленники использовали самодельные ручные гранаты.

На данный момент в срочном порядке проводятся все необходимые следственные работы, выясняются обстоятельства случившегося.
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