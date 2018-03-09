В кальянной на Урале до смерти избили 18-летнего парня

В одной из кальянных Нижнего Тагила на Урале нашли тело молодого человека с признаками избиения. Пострадавший умер до прибытия скорой помощи.

Возле одной из кальянных Нижнего Тагила на Урале нашли в тяжелом состоянии 18-летнего парня, который скончался до прибытия машины скорой помощи. По версии следствия, молодой человек в честь Международного женского дня посетил кальянную своего города, где ввязался в конфликт с другой компанией отдыхающих. В результате завязавшейся потасовки, полученные 18-летним парнем травмы привели к его скоропостижной смерти.Местный СКР информирует о том, что в настоящее время возбуждено уголовное дело по факту произошедшего, выясняются детали и обстоятельства инцидента. По результатам проходящей экспертизы можно будет установить главного подозреваемого и обвиняемого. Очевидцы драки в кальянной свидетельствовали, что потасовка началась из-за того, что один из ее участников был под воздействием наркотических веществ.