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| | В кальянной на Урале до смерти избили 18-летнего парня

В кальянной на Урале до смерти избили 18-летнего парня

Сегодня, 21:13
В одной из кальянных Нижнего Тагила на Урале нашли тело молодого человека с признаками избиения. Пострадавший умер до прибытия скорой помощи.

В кальянной на Урале до смерти избили 18-летнего парня

 

Возле одной из кальянных Нижнего Тагила на Урале нашли в тяжелом состоянии 18-летнего парня, который скончался до прибытия машины скорой помощи. По версии следствия, молодой человек в честь Международного женского дня посетил кальянную своего города, где ввязался в конфликт с другой компанией отдыхающих. В результате завязавшейся потасовки, полученные 18-летним парнем травмы привели к его скоропостижной смерти.

Местный СКР информирует о том, что в настоящее время возбуждено уголовное дело по факту произошедшего, выясняются детали и обстоятельства инцидента. По результатам проходящей экспертизы можно будет установить главного подозреваемого и обвиняемого. Очевидцы драки в кальянной свидетельствовали, что потасовка началась из-за того, что один из ее участников был под воздействием наркотических веществ.
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