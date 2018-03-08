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| | Солдат ВСУ задержали за стрельбу в Славянске

Солдат ВСУ задержали за стрельбу в Славянске

Вчера, 21:07
Двое солдат ВСУ стреляли в Славянске. Об этом рассказали представители штаба АТО.

Солдат ВСУ задержали за стрельбу в Славянске

 

Инцидент произошел сегодня. Украинские солдаты принялись хулиганить, применяя огнестрельное оружие. После этого их задержали. В данное время сотрудники правоохранительных органов занимаются выяснением всех деталей и моментов произошедшего случая. Согласно предварительной информации, в результате стрельбы никто из людей не пострадал.

На территории Украины весной 2014 года началась гражданская война после нежелания населения Луганской и Донецкой областей поддерживать государственный переворот в Киеве. Новый режим отправил военные части на подавление непокорных на Лонбассе.
Никита Готский
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