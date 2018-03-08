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| | Кибермошенники похитили 3 млн рублей с электронного кошелька

Кибермошенники похитили 3 млн рублей с электронного кошелька

Вчера, 20:45
Киберпреступники украли из электронного кошелька 27-летнего дизайнера 3 млн рублей. Для ограбления мошенники использовали Android-приложение.

Кибермошенники похитили 3 млн рублей с электронного кошелька

 

Жертвой растущего уровня киберпреступности стал 27-летний дизайнер, у которого с электронного кошелька исчезли 3 млн рублей. Пытаясь заработать на бирже криптовалют, пострадавший скачал на смартфон приложение, которое запрашивало персональную информацию. Когда дизайнер ввел ее, преступники смогли получить доступ к его накоплениям – деньги исчезли на следующие же сутки.

Представитель одной из известных компаний-производителей антивирусного программного обеспечения говорит, что современного пользователя очень просто обмануть. Например, у известной биржи критовалют нет мобильного приложения, а преступники создали такую и разместили в открытом доступе, назвав его «официальным» мобильной программой биржи. Ничего не подозревающий пользователь не всегда видит подвох, поэтому теряет свои денежные средства.
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