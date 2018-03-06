Женщина требует от пластического хирурга Воронежа 2 млн за изуродованную грудь

В Воронеже местная жительница требует от пластического хирурга одной из клиник города 2 миллиона рублей за некачественную операцию по увеличению груди.

Женщина осталась недовольна операцией и подала в суд на врача-хирурга. Ее требования – возместить ей 2 млн рублей за изуродованную грудь и причиненный моральный вред. Виктория взволнована ассиметричностью молочных желез. По словам пострадавшей, имплант в ее новой груди деформированный, так как на правой груди появился уголок. И это не все беды, с которыми пострадавшая мучается уже два года. Кроме этого, женщина ощущает последнее время постоянные боли. Ее рука очень часто немеет.Со слов жертвы хирурга, все это время она обращалась к пластическому хирургу. Он уверял, что отек – это временный след после операции и вскоре спадет. Потом предложил провести повторную операцию, за которую надо было заплатить. В ответ на это пострадавшая пошла в суд с заявлением.