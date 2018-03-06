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| | Во Флориде учительницу арестовали за секс со школьником

Во Флориде учительницу арестовали за секс со школьником

Сегодня, 17:42
В США в штате Флорида 26-летнюю учительницу задержали по обвинению в сексе с восьмиклассником. Преподавательница угощала парня наркотиками и предавалась с ним любовным утехам. Информацию об этом распространяют американские СМИ.

Во Флориде учительницу арестовали за секс со школьником

 

14-летний ученик заявил, что педагог присылала ему свои откровенные снимки. Дама часто подвозила подростка домой. Связь между парнем и преподавательницей продолжается с ноября прошлого года. Учительница химии предложила молодому человеку вещества, воздействующие на сознание. Под влиянием наркотиков школьник вступил в половую связь с педагогом, о чем сейчас горько сожалеет, поскольку ему стыдно.

На данный момент подозреваемую уволили из учебного заведения. Проверки этого инцидента продолжаются. В США строго запрещены любовные отношения между учителем и школьником. Если следователи докажут вину преподавательницы, то ближайшие годы она проведет в тюрьме. Сейчас даму отпустили под залог на сумму 25 тысяч долларов.
Домбровский Сергей
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