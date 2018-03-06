Во Флориде учительницу арестовали за секс со школьником

В США в штате Флорида 26-летнюю учительницу задержали по обвинению в сексе с восьмиклассником. Преподавательница угощала парня наркотиками и предавалась с ним любовным утехам. Информацию об этом распространяют американские СМИ.

Домбровский Сергей

14-летний ученик заявил, что педагог присылала ему свои откровенные снимки. Дама часто подвозила подростка домой. Связь между парнем и преподавательницей продолжается с ноября прошлого года. Учительница химии предложила молодому человеку вещества, воздействующие на сознание. Под влиянием наркотиков школьник вступил в половую связь с педагогом, о чем сейчас горько сожалеет, поскольку ему стыдно.На данный момент подозреваемую уволили из учебного заведения. Проверки этого инцидента продолжаются. В США строго запрещены любовные отношения между учителем и школьником. Если следователи докажут вину преподавательницы, то ближайшие годы она проведет в тюрьме. Сейчас даму отпустили под залог на сумму 25 тысяч долларов.