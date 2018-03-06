Возле администрации президента Украины неизвестный зарезал мужчину

Неизвестный человек возле здания администрации Президента Украины напал с ножом на мужчину, смертельно ранил его и скрылся с места преступления. Об этом происшествии сообщила редакция местного интернет-ресурса.

Сергей Денисов

По версии приехавших правоохранителей, инцидент произошел тогда, когда мужчина подходил к припаркованной машине, которая стояла во дворе по адресу Лютеранская. Удар пришелся в брюшную полость, пострадавший потерял много крови и не доехал до больницы, скончавшись прямо в машине. Комментариев к этой новости пока еще мало, но есть смысл вспомнить статистику, которую озвучивали в своих выступлениях официальные лица из ведомства Управделами Президента Украины.В 2017 году в публичных выступлениях, теле-и радио интервью прозвучало из уст 314 чиновников фраза: «Украина скатилась к уровню преступности тяжелых 90-х годов».