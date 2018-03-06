В Улан-Удэ пьяный мужчина заживо сжег соседскую собаку

«Соседка постучалась к нам приблизительно в 22:15 и сказала, что начался пожар. Мы выскочили на улицу и увидели, что полыхает и забор, и будка. Соседи прибежали нам помогать и, когда потушили, то увидели, что Малыш лежал в будке весь обугленный. Написали на этого изверга заявление в полицию. Он говорит, что наша собака бесила его своим лаем. Он подтянул ее через забор за цепь, плеснул на нее бензином и поджег. Спустя какое-то время он решил поменять свои показания и заявил, что, на самом деле, ему было жалко, что собаку не кормили. Он, видимо, так решил избавить ее от страданий», - заявила потерпевшая, общаясь с прессой.
Хозяева дома, при этом, не слышали собачьего предсмертного лая, хотя уверяют, что акустика у дома хорошая.
«Соседка пожилая женщина, говорит, слышала звуки, как визжала собака. Я не знаю, у нас брусовый дом, плохо утепленный. Мы слышим каждый шорох. Даже, как люди в проулке ходят», - отметила пострадавшая сторона.