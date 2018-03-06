В Улан-Удэ пьяный мужчина заживо сжег соседскую собаку

Представители правоохранительных органов Улан-Удэ ведут расследование относительно мужчины, который заживо сжег собаку своих соседей. Огонь с обугленного тела животного перекинулся в результате на забор, нанеся ему существенные повреждения. Злоумышленник при этом дает самые разные объяснения своему поступку, но сходится все на том, что он находился в неадекватном состоянии из-за количества употребленного спиртного.

Николай Офицеров

», - заявила потерпевшая, общаясь с прессой.Хозяева дома, при этом, не слышали собачьего предсмертного лая, хотя уверяют, что акустика у дома хорошая.», - отметила пострадавшая сторона.