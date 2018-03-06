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| | В Улан-Удэ пьяный мужчина заживо сжег соседскую собаку

В Улан-Удэ пьяный мужчина заживо сжег соседскую собаку

Сегодня, 16:44
Представители правоохранительных органов Улан-Удэ ведут расследование относительно мужчины, который заживо сжег собаку своих соседей. Огонь с обугленного тела животного перекинулся в результате на забор, нанеся ему существенные повреждения. Злоумышленник при этом дает самые разные объяснения своему поступку, но сходится все на том, что он находился в неадекватном состоянии из-за количества употребленного спиртного.

В Улан-Удэ пьяный мужчина заживо сжег соседскую собаку

 

«Соседка постучалась к нам приблизительно в 22:15 и сказала, что начался пожар. Мы выскочили на улицу и увидели, что полыхает и забор, и будка. Соседи прибежали нам помогать и, когда потушили, то увидели, что Малыш лежал в будке весь обугленный. Написали на этого изверга заявление в полицию. Он говорит, что наша собака бесила его своим лаем. Он подтянул ее через забор за цепь, плеснул на нее бензином и поджег. Спустя какое-то время он решил поменять свои показания и заявил, что, на самом деле, ему было жалко, что собаку не кормили. Он, видимо, так решил избавить ее от страданий», - заявила потерпевшая, общаясь с прессой.

Хозяева дома, при этом, не слышали собачьего предсмертного лая, хотя уверяют, что акустика у дома хорошая.

«Соседка пожилая женщина, говорит, слышала звуки, как визжала собака. Я не знаю, у нас брусовый дом, плохо утепленный. Мы слышим каждый шорох. Даже, как люди в проулке ходят», - отметила пострадавшая сторона.
Николай Офицеров
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