В Мончегорске подросток через интернет приобрел амфетамин

В Мончегорске Мурманской области полицейские задержали 16-летнего подростка, хранившего у себя дома амфетамин. Парень приобрел наркотик через интернет. Информацию о случившемся распространяют местные СМИ.

Домбровский Сергей

Во время проверки следователи обнаружили у подростка 1 грамм амфетамина. Когда у мальчика спросили, где он взял стимулятор нервной системы, способный вызвать психологическую зависимость, он заявил, что купил его в Сети. Парень не ожидал проблем и предполагал остаться ненаказанным. На данный момент молодой человек находится дома под подпиской о невыезде, за ним ведется жесткий контроль. При неадекватном поведении информация передастся в полицию.Правоохранители расследуют данный инцидент. В последнее время участились случаи торговли наркотиками через Сеть. Наиболее опасным виртуальным ресурсом в этом плане назвали «ВКонтакте». Руководители данной социальной сети принимают все возможные меры, дабы прекратить сбыт наркотиков, но пока их действия остаются неэффективными.