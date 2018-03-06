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| | В Мончегорске подросток через интернет приобрел амфетамин

В Мончегорске подросток через интернет приобрел амфетамин

Сегодня, 15:03
В Мончегорске Мурманской области полицейские задержали 16-летнего подростка, хранившего у себя дома амфетамин. Парень приобрел наркотик через интернет. Информацию о случившемся распространяют местные СМИ.

В Мончегорске подросток через интернет приобрел амфетамин

 

Во время проверки следователи обнаружили у подростка 1 грамм амфетамина. Когда у мальчика спросили, где он взял стимулятор нервной системы, способный вызвать психологическую зависимость, он заявил, что купил его в Сети. Парень не ожидал проблем и предполагал остаться ненаказанным. На данный момент молодой человек находится дома под подпиской о невыезде, за ним ведется жесткий контроль. При неадекватном поведении информация передастся в полицию.

Правоохранители расследуют данный инцидент. В последнее время участились случаи торговли наркотиками через Сеть. Наиболее опасным виртуальным ресурсом в этом плане назвали «ВКонтакте». Руководители данной социальной сети принимают все возможные меры, дабы прекратить сбыт наркотиков, но пока их действия остаются неэффективными.
Домбровский Сергей
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