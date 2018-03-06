В Дагестане ФСБ задержали вербовщиков ИГ

«Сотрудниками Федеральной службы безопасности совместно с сотрудниками МВД была пресечена деятельность ячейки сторонников международной террористической организации ИГ*. Все они были причастны к вербовке радикально настроенных жителей Республики Дагестан и их последующей переправке в Сирию для участия в боевых действиях в составе террористических организаций», - заявили в ФСБ.
Операция была проведена 5 марта в Махачкале. Задержать удалось организатора противоправной деятельность, а также четверых его сообщников. Согласно имеющимся у ФСБ данным, они склонили к выезду из России не менее четырех граждан, которые стали после прохождения диверсионно-террористической подготовки в полевых условиях и специальных тренировочных лагерях «Исламского государства», активными его участниками.
Также в ФСБ добавили, что в результате проведенной операции удалось изъять значительное количество взрывчатых веществ, боеприпасы и огнестрельное оружие, которое было приобретено незаконно сторонниками запрещенной решением Верховного суда РФ группировки ИГ.