СПИД излечим: Человеческий организм способен разорвать инфекцию изнутри

Мнения

СПИД излечим: Человеческий организм способен разорвать инфекцию изнутри

Ученые сделали сенсационное открытие.

От Редактора

"Хоть бы не сглазить": Бузова и Батрутдинов публично помирились

Есть ли отношения у артистов?

Сюжеты :

Навальный показал дом, с которого нельзя смотреть на дачу Шувалова СМИ доказали наличие у Грудинина золота в банке Швейцарии «Историческая личность»: Катя Гордон вступилась за Грудинина Ургант посмеялся над Жириновским после ссоры с Собчак Астрономы поведали об открытии ещё двух межзвёздных астероидов Маша Малиновская призналась, что принимает запрещенные препараты Эксперты испытали боевые модули «Соратник» и «Нахлебник» на морозе Фанаты не узнали Кристину Асмус на новом фото Катя Старшова лишилась аккаунта в Instagram Facebook предоставит пользователям откровенные фото 14-летних девочек Специалисты назвали главное преимущество российского колесного танка В Воронеже сняли на видео пугающую посадку самолета
| | В Дагестане ФСБ задержали вербовщиков ИГ

В Дагестане ФСБ задержали вербовщиков ИГ

Сегодня, 13:57
Представители ФСБ России выступили с заявлением о задержании в Дагестане сторонников ячейки запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»*. Как отмечают сотрудники спецслужб, они причастны к вербовке и последующей переправке на территорию Сирии россиян.

В Дагестане ФСБ задержали вербовщиков ИГ

 

«Сотрудниками Федеральной службы безопасности совместно с сотрудниками МВД была пресечена деятельность ячейки сторонников международной террористической организации ИГ*. Все они были причастны к вербовке радикально настроенных жителей Республики Дагестан и их последующей переправке в Сирию для участия в боевых действиях в составе террористических организаций», - заявили в ФСБ.

Операция была проведена 5 марта в Махачкале. Задержать удалось организатора противоправной деятельность, а также четверых его сообщников. Согласно имеющимся у ФСБ данным, они склонили к выезду из России не менее четырех граждан, которые стали после прохождения диверсионно-террористической подготовки в полевых условиях и специальных тренировочных лагерях «Исламского государства», активными его участниками.

Также в ФСБ добавили, что в результате проведенной операции удалось изъять значительное количество взрывчатых веществ, боеприпасы и огнестрельное оружие, которое было приобретено незаконно сторонниками запрещенной решением Верховного суда РФ группировки ИГ.
* - Деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации решением Верховного суда
Николай Офицеров
Новости по теме
В Дагестане задержали сторонников ИГ, готовивших теракты в Москве
В Дагестане задержали сторонников ИГ, готовивших теракты в Москве

Семеро человек, разделяющих взгляды террористической группировки «Исламское государство», были задержаны накануне в Дагестане. Согласно официальным данным

В Киргизии задержали вербовщиков для террористов из Сирии
В Киргизии задержали вербовщиков для террористов из Сирии

Согласно данным пресс-центра ГКНБ (Госкомитет национальной безопасности), в Киргизии задержали вербовщиков для террористов из Сирии, которые входят в состав

Американская разведка обнародовала документы о вербовке россиян «Аль-Каидой»
Американская разведка обнародовала документы о вербовке россиян «Аль-Каидой»

Разведка США опубликовала массу документов, свидетельствующих о работе вербовщиков «Аль-Каиды» по привлечению на свою сторону граждан России. Отмечается, что

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости