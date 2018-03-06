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| | В Индии отец-мясник «вылечил» сына от порнозависимости, отрубив ему руку

В Индии отец-мясник «вылечил» сына от порнозависимости, отрубив ему руку

Сегодня, 13:46
В населенном пункте Хайдарабад в Индии 45-летний мужчина, работающий мясником, отрубил своему 19-летнему сыну кисть руки за его чрезмерную увлеченность порнофильмами. Информацию об этом сообщают западные СМИ.

В Индии отец-мясник «вылечил» сына от порнозависимости, отрубив ему руку

 

Родственники услышали истошные крики молодого человека, исходящие из его спальни. Когда близкие зашли в комнату, они остолбенели от увиденного. Отец воспользовался тесаком и отрубил юноше руку. Когда у мужчины спросили, почему он так поступил, тот молча протянул матери смартфон парня. На экране женщина увидела откровенный ролик. Полицейские задержали мясника.

На допросе мужчина объяснил свое поведение тем, что подросток плохо себя чувствовал физически и морально после просмотра подобного рода видео. Отец решил жестко бороться с порнозависимостью сына. Глава семейства сделал юношу инвалидом. Сейчас мясник задержан и отвечает на вопросы полицейских. Медики пытались пришить руку парню, но их старания не увенчались успехом.
Домбровский Сергей
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