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| | В Магнитогорске объявился маньяк, которого могут остановить только колдуны

В Магнитогорске объявился маньяк, которого могут остановить только колдуны

Сегодня, 02:30
В Магнитогорске уже четыре месяца орудует маньяк. Правоохранители делают все, что поймать злоумышленника, помощь им в этом деле предложили местные колдуны, но не бесплатную.

В Магнитогорске объявился маньяк, которого могут остановить только колдуны

 

«Профсоюз экстрасенсов» из Магнитогорска активно следит за последними криминальными новостями. Колдуны знают, что в городе уже четыре месяца орудует маньяк, и готовы предложить помощь в его обезвреживании. Экстрасенсы уверены, что преступник обладает хорошо развитой интуицией, и могут лишить его этой способности. Также колдуны могут указать местонахождение злоумышленника или обезвредить его альтернативными способами. За это они просят перечислить деньги на счет председателя, не указав, какая сумма должна набраться, чтобы они начали действовать.

Напомним, что от маньяка пострадали четыре женщины. Мужчина средних лет славянской внешности выслеживает жертву в подъезде, угрожая ножом, заталкивает в квартиру, где насилует и грабит.
Виктория Озерова
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