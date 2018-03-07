Петрозаводская пенсионерка отдала экстрасенсам миллион рублей

Спустя три дня, она обратилась в полицию, которая в настоящий момент проводит расследование по факту мошенничества.
Мнения
Ученые сделали сенсационное открытие.
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