Петрозаводская пенсионерка отдала экстрасенсам миллион рублей

Пенсионерка из Петрозаводска отдала экстрасенсам свои сбережения суммой в один миллион рублей.

Семидесятилетняя женщина прочитала в газете объявление об оказании услуг по излечению от самых тяжелых недугов. Она позвонила по указанному телефону. На другом конце провода ей сказали, что методика излечения волновая и ей никуда ходить и стоять в очередях не придется, нужно только переводить деньги на указанный счет и лечение будет эффективно продолжаться до полного исцеления. Старушка честно делала переводы на указанный счет в течение нескольких недель. Недавно ей позвонили и сказали, что лечение уже закончено, и она полностью здорова.

Сделав нехитрые арифметические подсчеты, пациентка поняла, что перечислила докторам ровно один миллион рублей. Однако раздался опять звонок, и мужской голос «раскрыл ей глаза». Оказывается, ее обманули мошенники. Деньги эти можно вернуть, однако требуется еще перечислить 100 00 рублей на доставку и инкассацию всей суммы. Женщина перечислила деньги.

Сергей Денисов

Спустя три дня, она обратилась в полицию, которая в настоящий момент проводит расследование по факту мошенничества.